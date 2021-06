Polizei sucht Hinweise auf riskanten Fahrer in Jembke

Jembke/Barwedel

Am Mittwochmittag wollte ein Polizeibeamter einen blauen VW Bora in Jembke einer Verkehrskontrolle unterziehen. Statt anzuhalten entzog sich der männliche Fahrer jedoch durch Flucht der Kontrolle und beschleunigte im Ort auf bis zu Tempo 100. Die anschließende Verfolgungsfahrt mit Blaulicht und Martinshorn führte bis nach Barwedel, auf dem Weg dorthin kam es zu mehreren gefährlichen Überholmanövern und Vorfahrtsmissachtungen des Flüchtenden. Deshalb musste die Verfolgung schließlich abgebrochen werden. Zeugen dieses Vorfalls und Hinweisgeber zum Fahrer werden gebeten, sich an die Polizei in Weyhausen unter Tel. (0 53 62) 94 79 80 oder in Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 98 00 zu wenden.

Von der AZ-Redaktion