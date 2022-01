Polizei meldet vier Einbrüche aus dem östlichen Landkreis Gifhorn

Weyhausen/Tappenbeck/Bergfeld

Vier Einbrüche meldet die Polizei aus dem östlichen Teil des Landkreises Gifhorn. In den vergangenen Tagen seien in Weyhausen im Fasanenweg und in der Breiten Straße, in Tappenbeck in den Kohlgärten und in der Hauptstraße in Bergfeld Fenster oder Terrassentüren aufgehebelt worden. Der oder die Täter haben anschließend die Räumlichkeiten durchsucht und sind in allen Fällen unerkannt entkommen. Die Höhe der Beute steht noch nicht endgültig fest. Nun bittet die Polizei, dass sich Zeugen unter Tel. (05371) 98 00 melden, auch wenn sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.

Von der AZ-Redaktion