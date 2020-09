Politik befasst sich mit der Gestaltung der Osloßer Spielplätze

Osloß

Wie könnten die Spielplätze in Osloß gestaltet werden? Darüber beriet am Montag der Ausschuss für Jugend, Sport und Kultur der Gemeinde im Dorfgemeinschaftshaus um die Vorsitzende Manuela Tappenbeck.

Zwei öffentliche Spielplätze gibt es in Osloß: einen im Lehmweg und einen weiteren im Stieglitzweg. In welche Richtung diese entwickelt werden sollen, dafür gab es mehrere Vorschläge. So wurde zum Beispiel überlegt, ob eine Art Mehrgenerationenspielplatz entstehen könnte – einen solchen hatten sich Ausschussmitglieder in Leiferde angesehen. Auch Bürgermeister Axel Passeier berichtete, er sei schon öfter darauf angesprochen worden, ob die Gemeinde nicht auch Geräte für Ältere aufstellen könnte. Doch wurden auch Bedenken darüber geäußert, ob ein solcher Spielplatz angenommen werde oder ob der Platz reiche.

Mehrgenerationenspielplatz in Leiferde: Die Osloßer haben sich die Anlage bereits angesehen. Quelle: Hilke Kottlick

Überlegung: Einen Spielplatz unter einem Motto komplett neu gestalten

„Wie sieht es aus, wenn wir sagen, wir packen zwei Spielplätze in einen, und gestalten den anderen Spielplatz unter einem Motto komplett neu?“, fragte Melanie Jung. Dieser Vorschlag fand Anklang im Ausschuss. Vielleicht könnten dabei auch Bürger einbezogen werden, indem sie zum Beispiel bei einem Workshop Ideen oder Skizzen einbringen könnten, so Jung weiter.

Einen Beschluss beziehungsweise eine Empfehlung fasste der Ausschuss zum Thema Spielplätze noch nicht. Beim Bauamt der Samtgemeinde sollen erstmal Vorschriften wie etwa Abstandsregeln erfragt werden. Außerdem soll es im Vorfeld noch einen Ortstermin der Ratsmitglieder geben.

Noch keine endgültige Entscheidung über Seniorenweihnachtsfeier und lebendigen Advent

Zu den weiteren Themen bei der Ausschusssitzung zählte der Umgang mit den künftigen Veranstaltungen in Zeiten der Corona-Pandemie. Zum Volkstrauertag soll ein an die Corona-Auflagen angepasstes Gedenken stattfinden. Eine endgültige Entscheidung über die Seniorenweihnachtsfeier und den lebendigen Adventskalender wurde verschoben.

Kastrationspflicht für Katzen ist eine Entscheidung der Samtgemeinde

Wie Tappenbeck erklärte, habe die Tierhilfe Wolfsburg die Gemeinde Osloß gebeten, eine Verordnung zu erlassen, die vorsieht, dass Katzen registriert, gechipt und kastriert werden müssen. So soll verhindert werden, dass Tiere leiden müssen. Die Gemeinde Osloß könne darüber nicht entscheiden, da die Samtgemeinde die unterste Ordnungsamtsebene sei, erklärte Passeier. Allerdings solle der Antrag unterstützt und die Samtgemeinde gebeten werden, einen entsprechenden Beschluss zu fassen, waren sich die Ausschussmitglieder einig.

Von Alexander Täger