Weiterbau der A 39: Kommt es jetzt zur nächsten Verzögerung?

Landkreis Gifhorn

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr befindet sich auf ihrer gerichtlich verordneten Ehrenrunde für den Weiterbau der A 39 von Weyhausen nach Ehra – es geht darum, die Planungen für den Abschnitt sieben den Forderungen des Bundesverwaltungsgerichts anzupassen. Und das könnte zu einer erneuten Verzögerung für den Baubeginn führen.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im vergangenen Jahr entschieden, dass der Planfeststellungsbeschluss für den A 39-Abschnitt von Weyhausen nach Ehra rechtswidrig sei. Moniert wurden die Planung der Ortsumgehung für Ehra im Zuge der B 248 und Rechtsfehler bei der Planung der Entwässerung. Zudem ging es unter anderem um einige Klagen von Privatpersonen und einen Ersatz für das Tappenbecker Sportzentrum.

Planung für die Ortsumgehung Ehra

„Wir waren der Meinung, dass es sich bei der Ortsumgehung für Ehra um eine Folgemaßnahme des Autobahnbaus handelt“, erklärt Michael Peuke, Geschäftsstellenleiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel. Das sah das Gericht anders. Es sei ein eigenes Planungskonzept notwendig, weil die Ortsumgehung nicht für den Anschluss der Autobahn an das bestehende Straßennetz notwendig sei. Daran arbeitet die Behörde nun, wenngleich Peuke betont, dass sich an den Planungen für die Ortsumgehung inhaltlich kaum etwas ändern werde.

Ein rein bürokratischer Akt ist auch das Anpassen der Entwässerungsplanung. Nach Meinung des Gerichts hätten sogenannte Retentionsfilter für die Regenrückhaltebecken schon früher eingeplant werden müssen – und nicht erst nach Erteilung des Planfeststellungsbeschlusses. „Nach außen hat das keine wahrnehmbaren Änderungen. Wir bleiben bei den ursprünglichen Flächen“, sagt Michael Peuke.

Sportzentrum Tappenbeck : Ergebnisse im Sommer

Außergerichtlich geeinigt hat sich die Landesbehörde laut Peuke mit Privatleuten, die dagegen geklagt hatten, dass für den Autobahnbau ihre Flächen beansprucht werden. „Da sind wir auf Reihe“, sagt der Geschäftsstellenleiter. Bei der Arbeit ist auch der Gutachter, der für die Landesbehörde und die Gemeinde Tappenbeck die Kosten für einen Neubau der Sportanlage ermitteln soll. Die alte im Süden Tappenbecks wird nämlich dem Autobahnbau zum Opfer fallen. „Ergebnisse erwarten wir für den Sommer“, so Peuke.

Das Anpassen der Planungen soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Dann kann das sogenannte Planänderungsverfahren starten, in dem geprüft wird, ob die Planungen nun den Anforderungen des Bundesverwaltungsgerichts entsprechen. Laut Peuke wird das etwa ein Jahr dauern. Für einen Baubeginn im Jahr 2021 – wie vom Niedersächsischen Verkehrsministerium anvisiert – dürfte es damit knapp werden.

Von Christian Albroscheit