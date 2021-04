Osloß bekommt einen schicken Spielplatz

Osloß

Der Rat der Gemeinde Osloß tagte am Donnerstagabend – pandemiebedingt online. 22 Zuhörer nahmen teil. „Das ist eine erfreuliche Zahl“, merkte Bürgermeister Axel Passeier eingangs an. Es sehe so aus, als lasse sich über online abgehaltene Sitzungen das Bürgerinteresse an der Kommunalpolitik deutlich steigern. So sei die Digitalisierung eine gute Chance, für mehr Transparenz und Bürgernähe der Ratsarbeit zu sorgen.

Zuhörer Ralf Prinke bestätigte diesen Eindruck: „Es ist sehr gut, dass der Rat online tagt.“ Auch sei die Sitzung „sehr gründlich“ vorbereitet und präsentiert worden“, lobte er in der Einwohnerfragestunde direkt im Anschluss an den Bericht des Bürgermeisters.

Für den Glasfaserausbau durch die Deutsche Glasfaser fehlen noch reichlich Interessenten

Die Firma Deutsche Glasfaser möchte Osloß fit machen für schnelles Internet. Für die Erschließung des Dorfes mit Glasfaserleitungen müssten aber 40 Prozent der Haushalte bis Juni einen Vertrag mit der Firma abschließen. „Aktuell liegen wir erst bei 16 Prozent“, sagte Passeier.

„Der Platz ist bald wieder schön und bespielbar“

Ist jetzt medizinisches Versorgungszentrum: Die Osloßer Arztpraxis. Quelle: Lea Rebuschat

Die Erneuerung des Spielplatzes am Stieglitzweg dagegen läuft gut. Die Seilbahn werde ab 16. April aufgebaut, sagte Manuela Tappenbeck, Vorsitzende des Jugend-, Sport- und Kulturausschusses. Die Spielgeräte erhalten Sand als Fallschutz. Bäume und Hecken werden noch gepflanzt. „Der Platz ist bald wieder schön und bespielbar“, sagte sie. Bürgermeister Passeier dankte allen Helfern. Und seit 1. April ist die Osloßer Arztpraxis medizinisches Versorgungszentrum. „Darüber freuen wir uns riesig. Es geht voran bei uns“, sagte er.

Der Rat beschließt eine zusätzliche Einwohnerfragestunde am Ende der öffentlichen Sitzung

Die Bürgernähe nimmt in der politischen Arbeit der Gemeinde Osloß weiter zu: Der Rat beschloss einstimmig, eine zusätzliche Einwohnerfragestunde einzuführen. Bisher gab es eine bis zu 30-minütige Fragestunde zu Beginn. Künftig gibt es je eine 15-minütige Fragestunde vor und nach der öffentlichen Tagesordnung. Erstere ist für Fragen zu den aktuellen Tagesordnungspunkten gedacht, letztere ist offen für Fragen aller Art. Darüber hinaus kann die Diskussion für Zuhörer zu einzelnen Tagesordnungspunkten künftig in der laufenden Sitzung nach Zustimmung von 75 Prozent der anwesenden Ratsmitglieder geöffnet werden. Bisher war dafür Einstimmigkeit nötig.

Von Ron Niebuhr