Fadenwürmer im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner

Einen „Alleingang“ im Boldecker Land hingelegt hat die Gemeinde mit ihrer Entscheidung, bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (EPS) Fadenwürmer einzusetzen anstelle der „chemischen Keule“, wie es Bürgermeister Axel Passeier formuliert. Jetzt begleitete sogar ein TV-Team das Aufbringen der Nematoden mittels Sprühkanone auf Eichen.

„Wir hatten einen einstimmigen Beschluss im Rat, dass nur biologische Maßnahmen in Frage kommen“, so Passeier. Mittlerweile seien rund um den Ort 150 Nistkästen für Vögel als natürliche Fressfeinde der EPS-Raupen aufgehängt worden. Mit besagter Keule – dem als Mittel weit verbreiteten Bacillus Thuringensis ( BT) – würden alle Insekten getötet und damit den Vögeln die Nahrung entzogen. Die Nematoden würden lediglich dem EPS und wenigen anderen Gliedertierarten gefährlich, keinem anderen Tier oder Menschen. Außerdem rechne sich die Nematoden-Methode. Der Einsatz sei zwar zunächst teurer als mit dem Bacillus, aber es entfielen – wenn’s gut läuft – die Folgekosten für das Absaugen der Raupen.

10 000 Euro fürs Absaugen

Denn die Nematoden kommen in den frühen Larvenstadien zum Einsatz, wenn die Raupe noch nicht die Brennhaare ausgebildet hat, die für den ganzen Ärger sorgen, weiß der Rühener Denis Ekarius, der mit seiner Firma „Dein Baumdienst“ unter anderem auch den EPS bekämpft und zum Thema auch als Dozent tätig ist an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Göttingen in der Fakultät Ressourcenmanagement. 38 Euro pro Baum kostet das Besprühen mit Nematoden in Osloß. Ob es am Ende 50 oder 100 sind, die im Auftrag der Gemeinde behandelt werden, sei nicht ausschlaggebend, meint Passeier: „Im vergangenen Jahr haben wir allein fürs Absaugen 10 000 Euro ausgegeben.“

Ekarius macht dem Bürgermeister Hoffnung, er ist überzeugt von der Nematoden-Methode: „Die Wirksamkeit ist gleich hoch wie beim BT.“ Belegt hätten dies Tests, jüngst am Mittellandkanal bei Rühen, wo Ekarius die Fadenwürmer im Auftrag des Wasser- und Schiffahrtsamtes zweimal auf 120 Eichen sprühte (weil dort wegen der Nähe zum Wasser Biozide wie BT nicht zulässig gewesen wären): Die Sterblichkeit bei den Larven habe – fakultätsbelegt – nahe 100 Prozent gelegen. Zweimal werden die aufgebracht, weil die 0,5 Millimeter kleinen Tierchen nicht in die EPS eindringen (und zersetzen) können, wenn diese sich gerade verpuppen. Auch in Osloß war Ekarius vor gut einer Woche schon einmal im Einsatz. Jetzt war der zweite Durchlauf dran.

Ein Kamerateam filmte die Sprühaktion von Denis Ekarius auf einem Spielplatz in Osloß.

Der wurde begleitet von einem TV-Team aus Münster, das im Auftrag des NDR eine Dokumentation für die Serie „45 Min“ dreht, die montags abends auf N3 läuft. Der Arbeitstitel der Folge lautet „Die neuen Plagen“ und sie beschäftigt sich neben dem EPS auch mit dem Borkenkäfer: „Gerade waren wir dafür in Seesen“, berichtet Michael Nieberg, Geschäftsführer der 6w-Film- und Fernsehproduktion, der mit einem Kameramann den Ekarius-Einsatz in Osloß verfolgte – und für die Doku auch noch EPS-Maßnahmen in Rühen begleiten wird. Voraussichtlicher Sendetermin der Plagen ist der 22. Juni, 22 Uhr.

Von Jörg Rohlfs