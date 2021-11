Osloß

Am Montag startete die Sanierung der Ortsdurchfahrt im Verlauf der B 188 mit der Erneuerung der Bushaltestellen samt zweier halbseitiger Sperrungen mit Baustellenampeln auf der VW-Pendlerstrecke. Nach den Worten von Bürgermeister Axel Passeier halten sich daraus resultierende Verkehrsprobleme und der Ärger darüber trotzdem in Grenzen: „Noch.“

Problematisch sei es für den Durchgangsverkehr zumeist morgens: „Insbesondere, wenn vor dem Altenheim noch ein Lieferfahrzeug steht.“ Der Landkreis habe bereits angekündigt, dort zeitnah ein absolutes Halteverbot einzurichten. Beschwerden habe es auch von Osloßern gegeben, die zu Fuß die Hauptstraße überquerten. Die Autofahrer benähmen sich rücksichtslos und führen auch noch los, wenn die Ampel schon Rot zeige: „Es soll schon Gefahrensituationen gegeben haben“, so der Bürgermeister.

„Die haben einfach keine Schilder mehr“

Bauarbeiten: Die Haltestelle vor der Schule kann nicht angefahren werden. Quelle: Jörg Rohlfs

Ihn angerufen hätten auch Eltern von Kindern der Mühlenberg-Grundschule. Auch die Bushaltestelle wird umgebaut, aber die VLG hat keine Ersatzhaltestelle ausgewiesen und der Bus, der dort am Mühlenweg – an dem zu allem Überfluss gerade auch noch Glasfaserkabel verlegt wird – dreimal am Tag vorbei kommt, hält jetzt „einfach in der Nähe“ an, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Eine provisorischen Haltestelle gebe es laut VLG nicht, weil es im Landkreis Gifhorn zur Zeit einfach zu viele Bushaltestellen-Baustellen gebe: „Die haben einfach keine Schilder mehr.“

Die Situation sei zwar „nicht wie immer“, sagt der Bürgermeister. Aber dank DGH-Parkplatz und Wendemöglichkeit für Elterntaxis an der hinter der Schule liegenden Kita hielten sich auch hier die Probleme aktuell im Rahmen. Ungemach deute sich schon jetzt auf den Straßen Scharrkoppelweg, Breslauer Straße, Alte Bergstraße und Bokensdorfer Weg an, die allesamt die Hauptstraße mit dem nördlich parallel verlaufenden Mühlenweg verbinden und deshalb vermehrt und von Verkehrsteilnehmern zum Umfahren der Baustellen-Ampel-Staus genutzt werden.

Berliner Kissen für den Scharrkoppelweg?

Auch zu diesem Umstand haben sich beim Bürgermeister Bürger gemeldet. Unter anderem Anlieger des Scharrkoppelwegs, die angeregt hätten, vorübergehend „Hindernisse aufzustellen“, beispielsweise Berliner Kissen, um das zu hohe Tempo der Umfahrer zu reduzieren. Mittlerweile kommt sich Passeier vor, „wie ein Mülleimer, in den alle ihren Frust werfen“ – sogar Auswärtige, die sich bei ihm telefonisch und in wildem Ton darüber beschwerten, dass „Osloß diese Baustellen betreibt“.

Im Februar kommt die Vollsperrung

Und Passeier vermutet, dass das noch mehr wird, „wenn im Februar erstmal die Vollsperrung kommt“. Bis dahin sollen – so der Plan – die drei jetzt begonnenen Busstopp-Umbauten (bis auf die Wartehallen) fertig sein. Dann beginnt die Sanierung der Fahrbahn im Ort: von der Ortsmitte bis zum Ausgang Richtung Weyhausen inklusive Errichtung einer zusätzlichen Bushaltestelle und Abbiegespur in Höhe des Baugebiets Vor dem Hagen.

Die Baustelle in Bildern:

Zur Galerie Seit Montag wird unter anderem mit halbseitigen Sperrungen und Ampelschaltung an der B188 in Osloß gearbeitet.

Außerorts-Sanierung in den Sommerferien

Der zweite Bauabschnitt vom westlichen Ortsausgang bis zur Ortsmitte inklusive Umbau zwei weiterer Haltestellen unter Vollsperrung schließt sich an. Während dieser beiden Abschnitte gibt exklusiv für den ÖPNV innerorts eine Umleitung. Und wenn alles gut läuft und wie vorgesehen vor den nächsten Sommerferien alles fertig ist, ist dann in den Ferien die Bundesstraße 188 außerorts zwischen Osloß und Dannenbüttel samt Radweg drauf und dran unter Vollsperrung erneuert zu werden.

Von Jörg Rohlfs