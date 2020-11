Osloß

Die neuen Bewohner im Baugebiet Am Hagen in Osloß sollen sich gleich beim Einzug auch übers schnelle Internet freuen. Daher fängt die Telekom nun bald mit den Vorarbeiten dafür an.

Die Telekom wird Anfang Dezember mit den nötigen Erschließungsarbeiten beginnen und nach dem Ausbau das Neubaugebiet komplett mit sogenannten FTTH-Anschlüssen versorgen. Insgesamt wird die Telekom rund fünf Kilometer Glasfaser verlegen und einen Verteiler aufstellen. Mit „Fiber to the Home“ (FTTH) endet die Glasfaserleitung nicht mehr am Verteilerkasten, auf dem Bürgersteig oder im Keller des Hauses, sondern wird bis in die Wohnung geführt. Die Anschlüsse bieten eine Geschwindigkeit von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (GBit/s) beim Herunterladen und bis zu 100 MBit/s beim Heraufladen an.

Anzeige

„Wir treiben die Digitalisierung in Stadt und Land voran. Jetzt ist auch das Neubaugebiet Vor dem Hagen in Osloß dabei“, sagt Jens Göppert, Regionalmanager der Deutschen Telekom.

Um sich einen FTTH-Anschluss zu sichern, muss die Bauherrin oder der Bauherr nach dem Ende der Erschließungsarbeiten die Telekom beauftragen, das Haus ans Glasfaser-Netz anzuschließen. Die Beauftragung sollte spätestens sechs Monate vor dem geplanten Einzugstermin beim Bauherren-Service der Telekom erfolgen: 0800 33 01903.

Es ist außerdem wichtig, dass der Bauherr mit der Telekom oder dem Bauträger gleich zu Beginn der Planung über die Verkabelung innerhalb des Neubaus spricht: So müssen für die Verteilung der Glasfaser-Kabel im Haus Leerrohre verlegt werden. So kann sichergestellt werden, dass die Daten im Haus nicht an Geschwindigkeit verlieren.

Weitere Informationen für Bauherren zum Glasfaser-Hausanschluss unter 0800 330 1903 oder im Internet unter www.telekom.de/bauherren.

Von unserer Redaktion