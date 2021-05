Osloß

„Erstmal muss die Baumaßnahme in Isenbüttel abgeschlossen sein“, sagt der Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Wolfenbüttel, Michael Peuke, mit Blick auf die geplante Grunderneuerung der B 188 von Dannenbüttel bis zum östlichen Ortsausgang von Osloß. Demnach könnte die ab September diesen Jahres starten. Allerdings mit dem ersten Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme im Westen.

Der Baustart sei abhängig von der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Isenbüttel, die deshalb aktuell noch gesperrt ist. Denn die offizielle Umleitungsstrecke für diese Sperrung führt über die B 188: „Wir können die Leute aber nicht durch Osloß schicken, wenn die Bundesstraße dort auch gesperrt ist“, so Peuke. Denn so wird es kommen: Die Grunderneuerung der Strecke wird in allen zwei Bauabschnitten jeweils unter Vollsperrung erfolgen: auf 3,3 Kilometer von Dannenbüttel bis Osloß sowie danach die Ortsdurchfahrt.

Außerorts wird auch der Radweg erneuert

Außerhalb des Ortes soll auch der parallel verlaufende Radweg erneuert werden. Wenn alles wie geplant läuft, die Sanierung in Isenbüttel nicht in Verzug gerät und dadurch die Maßnahme auf der B 188 sich nicht doch noch in den Herbst verschieben würde, rechnet Peuke damit, dass Mitte nächsten Jahres die Arbeiten am Ortsausgang-Ost abgeschlossen werden können: „Falls es keine bösen Überraschungen gibt.“

Die Ausschreibung der Arbeiten werde erfolgen, wenn das Ende der Arbeiten in Isenbüttel absehbar sei und mindestens eine Frist von zwei Wochen von der Vergabe bis zum Baubeginn eingehalten werden könne. Laut Bürgermeister Axel Passeier würde die Gemeinde Osloß es begrüßen, wenn die von ihr im Zuge der innerörtlichen Fahrbahnsanierung geplanten Maßnahmen von der Landesbehörde mit ausgeschrieben würden: „Damit es wie aus einem Guss abläuft.“

Linksabbiegespur zum Baugebiet Vor dem Hagen

Zu den Arbeiten, die in der Verantwortung der Gemeinde liegen, gehört beispielsweise die Errichtung einer Linksabbiegespur in das aktuelle Baugebiet Vor dem Hagen. Bei einem kürzlich erfolgten Ortstermin mit Vertretern der Behörde sei die Gemeinde aufgefordert worden, schadhafte Bordsteine aufzulisten: „Damit diese im Zuge der Baumaßnahme getauscht werden.“ Ansonsten würden die Bürgersteige – ausgenommen die Bereiche der Bushaltestellen – nicht angefasst, weil die Straßenbeleuchtung bereits komplett auf LED umgestellt und die Pflasterung „in Ordnung“ sei.

Ortsdurchfahrt: Die Bushaltestellen werden umgebaut. Quelle: Alexander Täger Archiv

Insgesamt sieben Haltestellen werden barrierefrei ausgebaut. Die sechs entlang der Ortsdurchfahrt – drei für jede Fahrtrichtung – sollen Wartehäuschen bekommen, die laut Passeier „ein bisschen innovativer sein sollen“, etwa mit Dachbegrünung oder Solarpaneel. Man warte derzeit auf konkrete Vorschläge des Planers. Umgebaut, aber ihr Häuschen behalten wird die Haltestelle vor der Mühlenbergschule.

Umleitungen über Grußendorf und die K 114 Die Sanierungspläne sehen vor, dass auf der rund einen Kilometer langen Ortsdurchfahrt von Osloß die Asphaltschicht, die Gossenanlagen und zwei der drei Querungshilfen erneuert werden. Die WEB verlegt außerdem eine Abwasser-Druckleitung. Das Konzept für die Umleitung des Verkehrs infolge der Vollsperrung befindet sich laut Landesstraßenbau-Behörden-Chef Michael Peuke derzeit noch in der Abstimmung. Der Verkehr soll aber in Richtung Westen über Bokensdorf, Grußendorf und Westerbeck sowie in Richtung Osten über die K114 umgeleitet werden. Gerechnet wird für die gesamte Maßnahme ab Dannenbüttel mit Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro – ohne Druckleitung, Bushaltestellen, Abbiegespur und Querungshilfen.

Haltestellen werden verlegt

Auf der Hauptstraße soll die mittlere Haltestelle nach Westen verlegt werden. Eine Querungshilfe in Form einer Verkehrsinsel, wie sie es derzeit gibt, entfällt, wegen der Nähe zur Fußgängerampel an der Alten Bergstraße. Und der Bürgersteig auf der Südseite am westlichen Ortseingang wird verlängert, weil dort die neue Haltestelle jenseits der Bebauungsgrenze liegen wird.

Von Jörg Rohlfs