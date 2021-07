Osloß: Sanierter Spielplatz am Stieglitzweg ist eröffnet

Osloß

Die neue Seilbahn war schnell in Beschlag genommen. „Könnt ihr mal Platz machen“, ruft ein Junge, weil ein paar Erwachsene zu nah an der Strecke stehen. Können sie, denn für sie ist der Spielplatz am Osloßer Stieglitzweg ja nicht gemacht. Aber ihre Kinder freuen sich, dass sie sich dort endlich wieder vernünftig austoben können.

Vor mehr als 40 Jahren wurde der Spielplatz zusammen mit dem Wohngebiet ringsherum gebaut. „Er war nicht mehr attraktiv. Es musste etwas passieren“, sagte Bürgermeister Axel Passeier am Donnerstag bei der Neueröffnung. Doch für die Gemeinde war die Komplett-Sanierung finanziell eigentlich nicht zu stemmen, befindet sie sich doch in der Haushaltssanierung.

Mit Hilfe von zwei Sponsoren konnte die dringend notwendige Erneuerung dann aber doch in Angriff genommen werden. Teja Schönberger und die Dornieden-Gruppe, die Investoren des Baugebiets „Vor dem Hagen“ an der Bundesstraße 188 in Richtung Weyhausen, haben die Kosten übernommen. Für die Kinder, die vielleicht schon bald in dem neuen Baugebiet wohnen werden, ist der Spielplatz am Stieglitzweg der nächstgelegene. Osloßer Landwirte waren genauso im Einsatz wie die Grill-Sportgruppe des SV Osloß und der Gemeinderat. „Viele haben viele kleine Sachen gemacht“, bedankte sich der Bürgermeister bei den Helfern.

Die Spielplatz-Neugestaltung begann Ende April

Ende April ging es los, und es gab viel zu tun: Das kleine Karussell gleich vorne war komplett abgängig, konnte aber noch einmal restauriert werden. Ebenso wurde die Nestschaukel auf Vordermann gebracht, die alte Wackelbahn und der Kletterturm konnten erhalten bleiben. „Es ist nicht alles neu. Wir wollten auch mit dem arbeiten, was wir haben“, sagte die erste stellvertretende Bürgermeisterin Melanie Jung. Neu sind unter anderem ein Schaukelpferd und die Seilbahn. Die hatten sich einige Kinder im Dorf gewünscht. Auch die Rasen- und Sandflächen wurden neu angelegt.

„Der Spielplatz wird schon gut angenommen. Es sind viele Kinder da – und für die haben wir die Arbeit ja auf uns genommen“, freute sich Bürgermeister Axel Passeier. Im Herbst geht es übrigens weiter mit der Spielplatzsanierung in Osloß: Dann ist der im Lehmweg dran.

Von Christian Albroscheit