Osloß: Rat schickt Baugebiet Über dem Scharrbusch auf die Zielgerade

Osloss

Der Investor hat die Erschließungsarbeiten ausgeschrieben und der Rat in digitaler Sitzung den Bebauungsplan auf die Zielgrade geschickt: Mit dem ersten Bauabschnitt des Baugebiets Über dem Scharrbusch könnte es nach Auskunft von Bürgermeister Axel Passeier bald losgehen. Rund 70 Bauplätze sind zu vergeben.

Während der Ratssitzung berichtete Passeier ferner, dass mit dem Regionalverband eine Vereinbarung getroffen wurde, wonach Gespräche über die Erschließung des zweiten Bauabschnitts geführt werden sollen, sobald die Grundstücke im ersten alle verkauft sind.

Bauland gesucht in der Region

Eigentlich dürfte in der Gemeinde Osloß, die „noch nicht einmal ein Grundzentrum ist“ und ihre Quote an Bauland-Ausweisungen mit dem Scharrbusch „um 30 Prozent überschreite“, dieser zweite Abschnitt „nach den geltenden Grundsätzen erst in zehn Jahren“ in Angriff genommen werden. Eine andere Handhabung der Regeln stehe jedoch in Aussicht, „weil Bauland gesucht wird in der Region“, so der Bürgermeister.

Der Gemeinderat war auf dem Spielplatz am Stieglitzweg im Einsatz, „um Kosten zu sparen“. Dabei sei ein Kriechtunnel mit einem Prallschutz aus Treckerreifen angelegt, Laubbäume gepflanzt und begonnen worden, „die Starthügel zu modellieren“ für die neue Seilbahn. Die Dreibeine für die Bahn wurden von einer Firma einbetoniert.

Spielplatz „zum Sommer“ fertig

„Am Trafohäuschen haben wir Wurzeln entfernt, um eine Blühwiese anzulegen.“ Auch das Karussell, das von einem Ehrenamtlichen renoviert worden sei, habe ein neues Fundament bekommen. Weitere Arbeiten stehen noch an. Passeier rechnet mit der Fertigstellung des Spielplatzes „zum Sommer hin“.

Mit Maibaum Zeichen setzen

Der Bürgermeister teilte mit, dass laut Deutsche Glasfaser beim Breitbandausbau „die Chancen gut stehen“, in der Vorvermarktung bis Mitte Juni die nötige 40-Prozent-Quote zu erreichen. Derzeit liege sie bei „über 30 Prozent“. Und: Die Gemeinde wird (in Gestalt des Ratsherrn Torsten Könecke) einen Maibaum aufhängen. „Auch wenn es wieder keine Veranstaltung dazu gibt, wollen wir ein Zeichen setzen, dass es weiter geht.“

Positiv überrascht war Axel Passeier, dass – anders als bei Präsenzveranstaltungen in der Vergangenheit üblich – an der Online-Sitzung außer den Ratsmitgliedern auch „30 Gäste teilnahmen“, darunter „viele junge Leute“.

Von Jörg Rohlfs