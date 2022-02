Osloß

Es ist ungewöhnlich ruhig in Osloß. Kein Wunder, ist doch seit Montagmorgen die Ortsdurchfahrt im Zuge der B 188 voll gesperrt. Aber die Ruhe vor dem Verkehr ist für die Anlieger das Eine, Probleme mit der Erreichbarkeit, Unbequemlichkeiten, Umwege sowie negative wirtschaftliche Auswirkungen der Sperrung für Gewerbetreibende das Andere.

„Wir sind die nächsten drei Monate abgeschnitten“, sagt Michael Stein, Inhaber der Firma Fliesen-Kreativ, die an dem – östlichen – Teil der Hauptstraße liegt, der jetzt zuerst erneuert wird. Das bedeute insbesondere in Richtung Wolfsburg nicht nur weite Umwege für die Mitarbeiter, sondern auch für Lieferanten. Mit einem Großhändler aus Magdeburg hat man sich in Warmenau verabredet, um dort die Ware in den Firmen-Transporter umzuladen. Noch nicht ganz klar sei, wie sie ins Lager gelange.

Durch Baustelle keine Laufkundschaft mehr

Ein möglicherweise noch gravierenderes Problem sei die Tatsache, dass das Geschäft voraussichtlich mindestens bis Mitte Mai keine Laufkundschaft mehr haben werde: „Das ist nicht zu unterschätzen. An Samstagen ist hier sonst oft der ganze Hof zugeparkt“, so Stein. Er kritisiert, dass die Einrichtung der Vollsperrung sehr kurzfristig, erst am vergangenen Donnerstag von Baufirma und Landesbehörde kommuniziert worden sei: „Obwohl wir auch nichts hätten ändern können, wenn wir es früher gewusst hätten.“

„Natürlich ist es ein dolles Problem“, meint auch Helmut Jung, der ehemalige Gemeindebrandmeister im Boldecker Land, dessen Haus ebenfalls an der Hauptstraße liegt. „Normalerweise sind es von hier aus drei Kilometer bis Weyhausen zum Einkaufen, aber jetzt mit der Umleitung über Dannenbüttel und Bokensdorf sind es dreißig.“ Schlimm sei es besonders für Schüler – unter anderem seinen Enkel – die jeden Tag nach Wolfsburg zur Schule müssten und VW-Pendler aus dem Ort.

Straßensperrung: Auto steht bei Bekannten auf dem Hof

Baustelle: Derzeit laufen noch Vorarbeiten. Quelle: Jörg Rohlfs

Der mittlerweile 80-jährige Ehren-Gemeindebrandmeister ist auch „nicht mehr so gut auf den Beinen. Genau wie mein Nachbar. Da macht man sich schon mal Gedanken, ob Rettungsdienste hier immer durchkommen werden“. Das Auto hat er bei einer Bekannten auf dem Hof abstellen können, 200 Meter die Breslauer Straße den Berg hoch. Jung meint, man hätte den Bauablauf anders gestalten sollen: „Nur vier Wochen für den Tiefbau Vollsperrung für alle, dann nur noch für den Durchgangsverkehr – und die Anlieger können fahren.“

Haus Empatica: „Müssen gucken, ob es funktioniert“

Im Seniorenpflegeheim Empatica ist man noch entspannt: Die rotweißen Baken sperren die Straße zwar direkt vor der Eingangstür, aber die Lieferantenzufahrt liegt – dank „guter Absprache mit allen Beteiligten“ – gerade noch so außerhalb des ersten Bauabschnitts und kann deshalb im Notfall als Rettungsweg genutzt werden. Am ersten Sperrungstag spüre man noch nichts von Einschränkungen: „Wir müssen gucken, ob es funktioniert“, so die Einrichtungsleitung.

Ähnliches gilt vermutlich auch für die Müllabfuhr: Diesen Mittwoch sollen die Tonnen nochmal vor den Häusern abgeholt werden, weil der Asphalt noch drauf ist auf der Straße. Ab nächster Woche werden die Müllbehälter von Mitarbeitern der Baufirma zu einem Sammelpunkt außerhalb der Baustelle gebracht – und deshalb schon am Dienstag bis 16 Uhr rausgestellt werden.

Die Baustelle in Bildern:

Zur Galerie Noch laufen auf der Hauptstraße in Osloß nur Vorarbeiten, aber bis Ende der Woche soll der Asphalt schon komplett abgefräst sein.

Asphalt wird bis Ende der Woche abgefräst

Bis zum Ende dieser Woche sollen allerdings schon die Bordkantensteine mit einer Betonsäge von der Gosse getrennt und der Asphalt bis auf die Schotterschicht der Straße abgefräst werden – weswegen es mit der ungewöhnlichen Ruhe an der Osloßer Hauptstraße auch bald wieder vorbei sein wird. Als nächstes soll dann eine neue Abwasser-Druckleitung durch den Untergrund gebohrt werden.

Von Jörg Rohlfs