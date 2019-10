Osloss

Zum zweiten Mal nach 2017 hat sich die Grundschule am Mühlenberg sich an einer Spendenaktion für den Verein „Kinderhilfe für Siebenbürgen“ beteiligt. Der ortsansässige Allgemeinmediziner Dr. Martin Frosch holte die in Plastiksäcke verpackten Kleidungsstücke mit einem Autoanhänger aus der Schule ab.

Sammelstelle

