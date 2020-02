Kuriose Wahl bei der Freiwilligen Feuerwehr

Osloß

Es war eigentlich eine ganz normale Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Osloß im Boldecker Land. Und trotzdem ist etwas Ungewöhnliches passiert.

Zwei besondere Termine

Die 78 Kameraden aller vier Abteilungen haben insgesamt 10 124 Stunden geleistet, es gab 22 Einsätze in Jahr 2019 – deutlich weniger als im Jahr davor mit 48 Einsätzen. Zwei Highlights hatte das Jahr für die Ortswehr, zum einen die 70-Jahr-Feier der Wehr mit Eimerwettkämpfen und zum anderen der Kreis-O-Marsch der Jugendfeuerwehren des Kreises Gifhorn in Osloß, welcher zusammen mit den fünf weiteren Wehren des Boldecker Lands ausgerichtet wurde.

Aus dem Amt entlassen

Ungewöhnlich war der Punkt Entlassungen. Die im Jahr 2019 für eine Amtszeit von drei Jahre ernannte Jugendwartin Daniela von der Ohe-Hoffmann wurde aus ihrem Amt entlassen und direkt im Anschluss für eine zweijährige Amtszeit kommissarisch erneut ernannt. Nötig machte dies eine Gesetzesänderung in Form eines Runderlasses des Landes Niedersachsen, welcher vorschreibt, dass die Jugendwarte in der Jugendfeuerwehren den Führungslehrgang des Gruppenführers machen müssen. Es werde für sie schwierig sein, diesen Lehrgang in den nächsten beiden Jahren zu absolvieren, so von der Ohe-Hoffmann. Weiter sagte die Jugendwartin: „Ich bin nicht generell gegen den Lehrgang, nur gibt es für den Posten des Jugendwartes weitaus wichtigere und nutzbringendere Lehrgänge.“ Auch Ortsbrandmeister Dominik Hoffmann stimmte ihr hier zu, ebenso Gemeindebrandmeister Karsten Teitge.

Die Personalien

Geehrt wurden Matthias Meier für 25 Jahre aktiven Dienst und Hans-Jürgen von der Ohe für 50-jährige Dienste im Feuerwehrwesen. Auch Beförderungen standen an, so ist Malte Matthiensen zum Feuerwehrmann, Marvin Totdenhöfer zum Oberfeuerwehrmann, Felix Kistner und Simon Tesch zum Hauptfeuerwehrmann und Dietmar Klinkert gemeinsam mit dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Matthias Meier zum Hauptlöschmeister befördert worden.

