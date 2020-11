Boldecker Land

Sicherheit geht vor – manchmal aber auch nach hinten los. Wie der Fall des Zweieinhalbjährigen, der jetzt beim Autofahren-Spielen im Auto der Mama in Osloß einen Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsatz mit allem Zubehör in Gang setzte, indem er auf den eCall-Knopf drückte, wie Gemeindebrandmeister Karsten Teitge berichtet.

Demnach war die Frau mit ihrem Sohn mit dem Auto beim Einkaufen gewesen und hatte den Wagen nach der Rückkehr zuhause auf dem Hof abgestellt: „Der Junge wollte noch im Auto bleiben und brummbrumm machen“, erfuhr Teitge später von der Mutter, die ihren Sprößling darauf hin auf den Fahrersitz setzte, den Wagen sicherte, den Schlüssel abzog und den Wagen verschloss, damit nicht ein nebenstehendes Auto durchs Türöffnen beschädigt werden konnte. Sie brachte derweil die Einkäufe ins Haus, um sie einzuräumen und zu verstauen.

Anzeige

Sirenengeheul in Osloß

Kurze Zeit später heulten sodann in Osloß die Sirenen „und die Frau dachte, oweh, was ist denn da wohl passiert“, so Teitge. Als die Sirenen verstummten, habe sie dann ihren Sohn weinen hören, sei zum Fahrzeug geeilt und habe ihn darin gefunden – etwas aufgelöst und wieder brav im Kindersitz auf der Rückbank sitzend. Und nachdem sie mit ihm ins Haus gegangen war, rauschte die Feuerwehr heran mit Einsatzhorn und Blaulicht und stoppte vor der Hofeinfahrt. Es folgten Polizei und zwei Rettungstransportwagen (die ebenfalls alarmierten Wehren Weyhausen und Tappenbeck drehten noch auf der Anfahrt um): „Die Frau hat ziemlich große Augen gemacht.“

Denn erst durch die Osloßer Feuerwehr-Einsatzkräfte unter Führung von Christian Eichenlaub erfuhr sie, dass ihr Sohn für den Andrang vorm Haus gesorgt hatte: Er hatte beim Spielen den „Emergency Call“ – kurz eCall – ausgelöst, mit dem das Auto ausgerüstet ist. Dieses Notrufsystem, das seit 2018 europaweit für Neuwagen vorgeschrieben ist, wird nicht nur automatisch aktiviert, „wenn die Airbags bei einem Unfall auslösen. Man kann auch manuell durch eine eingebaute Telefonkarte einen Notruf an 112 absetzen“, so Teitge: Durch Knopfdruck hatte der Nachwuchs-Fahrer eine Standleitung zur Leitstelle in Gifhorn hergestellt.

„Es hätte ein Unfall sein können“

Hilfreich: eCall übermittelt bei Unfällen automatisch Daten. Quelle: dpa/Benjamin Nolte Archiv

Da niemand sich meldete, fragte ein Kollege in der Leitstelle über die Telefonleitung, was geschehen wäre: „Als da plötzlich das Auto mit ihm sprach, bekam der Kleine es mit der Angst zu tun. Und als man in der Leitstelle darauf hin ein weinendes Kind hörte, wurde die Rettungskette ausgelöst.“ Man habe reagieren müssen, „es hätte ein Unfall sein können“, erklärt der Gemeindebrandmeister, der den eCall an sich als „super Sache“ lobt. Das System übermittle den Standort des Fahrzeugs anhand von GPS-Daten, den Typ sowie die Antriebsart (Verbrenner, Elektro) nach einem Unfall automatisch, wenn der Fahrer dazu nicht mehr in der Lage ist.

„Ganz witzig und sehr ungewöhnlich“

Teitge nimmt den Vorfall mit Humor: „Es war ganz witzig und sehr ungewöhnlich.“ Und es war für die Feuerwehr im Boldecker Land die Premiere eines eCalls überhaupt. Mit (finanziellen) Konsequenzen müsse die Mutter des kleinen Alarmisten voraussichtlich nicht rechnen. Die Moral von der Geschicht’ sei dennoch, „Kinder nicht unbeaufsichtigt im Auto zu lassen“ – auch oder insbesondere nicht in solchen mit eingebautem Notruf.

Von Jörg Rohlfs