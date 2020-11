Osloß

Für seine 61 Jahre steht das Gebäude der Mühlenbergschule noch gut da, dank guter Pflege. Damit das so bleibt, sollen aus gegebenem Anlass nun seine Grundmauern abgedichtet werden – im Keller wurden vor einiger Zeit Feuchtigkeitsschäden festgestellt.

Laut Sebastian Exner, Bauamtsleiter bei der Samtgemeinde Boldecker Land, hatte sich in einem begrenzten Bereich an einer Wandseite des Kellers des 1959 fertig gestellten Schulgebäudes der vorhandene Kalk-Gips-Putz gelöst. Dieser Mangel sei rein optischer Natur gewesen und bereits behoben worden, die Stelle wurde neu verputzt. „Eine Grundfeuchte gibt es in jedem Keller.“ Es bestehe keine Gefahr für die Gesundheit der Kinder.

Baustart im kommenden Frühjahr

Um jedoch weiteren Gebäudeschäden vorzubeugen, soll jetzt in den Erhalt investiert werden. Und zwar indem ein Schwarzanstrich von Außen auf die Kellerwände aufgebracht wird, der hinwiederum durch eine Noppenbahn aus Kunststoff vor Beschädigungen geschützt werden soll. Um wie geplant die Wände in zwei Abschnitten (an der Süd- und Ostseite) abdichten zu können, muss dort das Mauerwerk bis zur Bodenplatte frei gelegt werden: „Für diese Arbeiten brauchen wir trockenes Wetter“, begründet Exner den geplanten Baustart im kommenden Frühjahr.

Ob bei der Gelegenheit auch eine (Wärme-)Dämmung auf das Mauerwerk aufgebracht wird, ist noch nicht entschieden – auch weil bei Altbauten derartige Maßnahmen wohl bedacht sein wollen. Bei einem Probeaushub sei bislang lediglich festgestellt worden, dass es auf der Keller-Außenwand bislang keinen Schutzanstrich gibt. Weitere bautechnische Untersuchungen seien nötig, unter anderem zum Wandaufbau, um zu einer auch vom Umfang der Maßnahmen her fundierten Ergebnis zu gelangen – verschlimmbessern möchte man den Zustand natürlich nicht.

Probeaushub: An der Grundschule Osloß stehen Bauarbeiten an. Quelle: Jörg Rohlfs

Von Jörg Rohlfs