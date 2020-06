Kaum Chancen gegen die Raser auf der Hauptstraße

Osloß

Nächster Schritt für das geplante Neubaugebiet „Über dem Scharrbusch“: Der Osloßer Gemeinderat hat bei der Sitzung am Mittwochabend im Dorfgemeinschaftshaus einstimmig den Auslegungsbeschluss für den Entwurf des Bebauungsplans gefasst.

Baugebiet Über dem Scharrbusch: Der Gemeinderat fasste einstimmig den Auslegungsbeschluss. Quelle: Alexander Täger

Damit folgte der Rat der Empfehlung des Bau- und Planungsausschusses. Das Gebiet im Nordwesten des Ortes ist in zwei Bauabschnitte geteilt. Der erste Abschnitt umfasst 65 Grundstücke für Einfamilienhäuser mit maximal einer Einliegerwohnung. Das Areal soll über zwei Zufahrten – vom Scharrkoppelweg sowie von der Straße Zum Kanal – erschlossen werden. Im Vordergrund habe bei der Planung des Gebietes gestanden, den dörflichen Charakter zu erhalten, erläuterte Bürgermeister Axel Passeier. Auf den Beschluss des Rates folgt nun die vierwöchige öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes. Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu abgegeben werden.

Was der Bürgermeister hofft

Eines der weiteren Themen bei der Ratssitzung: Zu schnell fahrende Autos auf der Hauptstraße, wie ein Zuhörer in der Einwohnerfragestunde berichtete. Ob Geschwindigkeitsmessungen möglich sind, wollte er in diesem Zusammenhang wissen. Das Thema werde seitens der Gemeinde regelmäßig bei den Verkehrsschauen angesprochen, sagte Passeier. „Genau das regen wir an: Wir wollen hier Messungen und verkehrsberuhigende Maßnahmen haben.“ Doch für die alten Starenkästen gebe es keine Kameras mehr, und der Landkreis installiere die neuen Säulen nur an Unfallschwerpunkten – und Osloß sei keiner. Mobile Messungen seien bereits erfolglos angeregt worden, dies soll nochmals versucht werden. Hoffnung auf Besserung hat der Bürgermeister im Zusammenhang mit den geplanten Querungshilfen mit beidseitiger Verschwenkung, die im Rahmen der Erneuerung der Bundesstraße gebaut werden sollen.

Mehr Geld für barrierefreie Busstopps

Die innerörtliche Sanierung der B188 war eigentlich für dieses Jahr geplant. In diesem Zuge sollten auch die Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut werden, wie es bis 2022 bundesweit bei allen Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs Pflicht wird. Weil die Erneuerung der Isenbütteler Ortsdurchfahrt vorgezogen wurde, verschiebt sich aber die Sanierung in Osloß. Für den Umbau der Bushaltestellen hat die Gemeinde bereits eine Förderzusage. Weil inzwischen Haltestellen mit Kosten bis zu 100 000 Euro – statt wie bisher 50 000 Euro – gefördert werden, soll geprüft werden, inwiefern der Förderantrag verändert werden muss. Wenn möglich, soll trotzdem noch in diesem Jahr mit den Umbauarbeiten begonnen werden – jedenfalls an den fünf Haltestellen, die sich nicht im Bereich der künftigen Querungshilfen befinden. Denn: Ob die B188-Sanierung im nächsten Jahr starte, wisse man nicht, außerdem könnte es abermals Kostensteigerungen seitens der Firmen geben, zudem seien die Bushaltestellen im Haushalt vorgesehen, erläuterte die erste stellvertretende Bürgermeisterin Melanie Jung.

