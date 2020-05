Dorfladen im Baugebiet Vor dem Hagen geplant

Osloß

Vor allem um die Baugebiete ging es im Bau- und Planungsausschuss in Osloß – das waren aber nicht die einzigen wichtigen Themen. Der wohl wichtigste Punkt: Die Ausschussmitglieder empfahlen dem Gemeinderat, den Auslegungsbeschluss für das Baugebiet „Über dem Scharrbusch“ zu fassen. Damit ist eine weitere Hürde für die ersten 65 Baugrundstücke genommen.

Bürgermeister Axel Passeier umriss noch einmal die Eckpunkte des Projektes. Weil der Regionalverband Einwände aufgrund der Größenordnung hatte, musste das Baugebiet im Westen der Gemeinde in zwei Abschnitte unterteilt werden. Nun soll der erste Abschnitt 65 Grundstücke umfassen. „Ein abschließendes Statement des Regionalverbandes steht noch aus“, sagte Passeier. Auch wenn zunächst nur der erste Abschnitt bebaut wird, soll das gesamte Areal in einem Schritt erschlossen werden. Das Gebiet, für das es viele Anfragen gebe, soll über zwei Zufahrten erreicht werden können.

Anzeige

Regionaler Betreiber für Dorfladen gesucht

Neuigkeiten gab es auch zum Baugebiet „Vor dem Hagen“, das sich an der östlichen Ortseinfahrt befindet. Der Investor habe sich entschlossen, dort nun ausschließlich Mietobjekte zu erstellen – es stehen also keine Grundstücke zum Verkauf. Ein Dorfladen ist mit einer Größe von 360 Quadratmetern weiterhin geplant. „Dieser Verbrauchermarkt soll ein Biomarkt oder ein Markt für regionale Produkte werden.“ Schön wäre es, so habe Passeier es vom Investor vernommen, wenn dieser auch einen regionalen Betreiber dafür finden würde. „Ich glaube, dass ist auch in unser aller Sinne.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Einen positiven Zwischenstand vermeldete der Bürgermeister in Sachen Eichenprozessionsspinner (EPS). Wie berichtet, kam in der Gemeinde kein Biozid, sondern sogenannte Nematoden (Fadenwürmer) gegen den EPS zum Einsatz – um die Bekämpfung „für andere Insekten so verträglich wie möglich“ durchzuführen. In einem ersten Monitoring seien die ersten Eichen angeschaut worden, der Erfolg liege dort bei etwa 90 Prozent. „Das ist sehr hoch“, so Passeier. „Die Ergebnisse aus Osloß fließen auch in eine Studie ein“, merkte Passeier an. Auf Facebook hatte es Gerüchte gegeben, dass innerhalb der Gemeinde Osloß mittels Helikopter gegen den EPS gesprüht worden wäre – das stimmt laut Passeier nicht. Die gemeindeeigenen Bäume seien mit Nematoden, aber nicht mit dem Hubschrauber aus der Luft behandelt worden, stellte er klar. Im Bereich der Bundesstraße 188 habe die Landesbehörde für Straßenbau eine Befliegung veranlasst, über Osloß habe der Helikopter Kurven gedreht, aber nichts besprüht.

Mühlenweg ist keine öffentliche Straße

Besprochen wurde auch die Situation am östlichen Mühlenweg. Wie zu hören war, wird der Weg – unerlaubterweise – von Autofahrern benutzt. Das führe zu starker Staubbelastung für die Anwohner. Zwar sei die Durchfahrt verboten und nur für Anlieger frei. Allerdings werde von einigen wohl nicht wahrgenommen, dass die Straße kein öffentlicher Weg sei: „Sie ist gesperrt“, sagte Ausschussvorsitzender Klaus Dumschat. Auch auf dem Bokensdorfer Weg, so war von Zuhörern zu hören, gibt es offenbar ähnliche Probleme. Der Bauausschuss werde sich in Zukunft mit dem Thema befassen, so Dumschat.

Von Alexander Täger