Der Maikranz trotzt mit seinen bunten Bändern der tristen Corona-Zeit

Kein Tanz in den Mai, kein gemeinsames Aufstellen des Maibaums: Auch die Traditionen rund um den Maifeiertag fielen dem Corona-Virus zum Opfer. Der Osloßer Gemeinderat stemmt sich dagegen und will „wenigstens etwas Farbe in die triste Zeit bringen“, wie es Bürgermeister Axel Passeier formuliert. Und so zogen einige Ratsmitglieder am Donnerstagabend den Maikranz am neuen Ständebaum hoch – mit Mundschutz und unter Wahrung des Sicherheitsabstands.

Der alte Ständebaum vor dem Dorfgemeinschaftshaus war nach zehn Jahren nicht mehr standsicher – seinerzeit hatte das so genannte Kümmerer-Team aus Helmut Buchfelder, Burkard Nemitz und Klaus Unruh gemeinsam mit Gemeinde, Feuerwehr und zwölf Vereinen den zehn Meter hohen Lärchenstamm mit Wappen aus verzinktem Schmiedeeisen zum ersten Mal aufgestellt. Nun hatten die Landwirte Udo Grußendorf und Jörg Dürkop den alten Stamm ab- und den neuen aufgebaut. Den hatten Sven Pörksen und Timo von der Ohe spendiert.

Und am Vorabend des Mai-Feiertags zogen Passeier sowie die Ratsmitglieder Klaus Dumschat, Michael Schoke und Sven Pörksen den Maikranz auf – an vier Seilen ziehend brachten sie ihn auf die erforderliche Höhe, wo Gemeindemitarbeiter Benjamin Beier ihn von der Leiter aus in die Halterung hängte. Stellvertretende Bürgermeisterin Melanie Jung dokumentierte das Geschehen aus der Ferne per Handykamera. „Der hängt nicht so hoch wie sonst“, kommentierte Beier anschließend. „Weil der Stamm deutlich länger ist als der alte“, erklärte Pörksen die optische Täuschung.

„Das ist ein Zeichen, dass das Leben weiter geht“, betonte Melanie Jung. „Alle Traditionen bleiben wegen Corona auf der Strecke – mit dem Maikranz und den bunten Bändern dran wollen wir diese Tradition wenigstens so weit wie möglich aufrecht erhalten.“ Nicht zuletzt als Zeichen für den Zusammenhalt im Dorf. „Den merken wir gerade jetzt in der Corona-Krise“, sagte Melanie Jung. Die offiziellen Hilfsangebote der Gemeinde seien nur zweimal angefragt worden, „ansonsten helfen sich die Nachbarn untereinander“. Und nach wie vor näht der Förderverein der Mühlenbergschule Mundschutz, der dann in der Bäckerei Meyer gegen eine Spende für den Förderverein verkauft wird.

So hofft der Gemeinderat, dass bald wieder Veranstaltungen wie das Maikranz-Anhängen in größerer Runde möglich sind. „Denn das sind natürlich die Gelegenheiten, bei denen das Dorf zusammenwächst“, betonte Melanie Jung.

Von Christina Rudert