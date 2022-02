Osloß

„Es hält sich keiner an die Umleitung, weil die viel zu lang ist“, ärgern sich Carolin und Ralf Schwiebert, rückwärtige Anlieger des Bokensdorfer Weges. Über den quälen sich aufgrund der Vollsperrung der B188 seit knapp zwei Wochen immerfort Autos, Linienbusse und Lastwagen und haben dabei die Bankette der Schotterpiste schon in eine Schlammlandschaft verwandelt.

Markus Oberlechner ist auch komplett genervt. Sein Grundstück am Dachsring grenzt hinten raus ebenfalls an den Wirtschaftsweg, der jetzt zur Umfahrung der Hauptstraßen-Baustelle für Osloßer umfunktioniert wurde: „Ich gehe da sonst regelmäßig mit dem Hund in die Feldmark. Das ist jetzt gar nicht mehr möglich.“ Nicht nur wegen der vielen Fahrzeuge insbesondere im VW-Schichtverkehr und mit Kennzeichen vieler Städte und Länder, die dort unberechtigterweise unterwegs sind, sondern weil diese oftmals auch viel zu schnell fahren.

„Man wird angepöbelt und beschimpft“

„Und wenn man was sagt, wird man auch noch angepöbelt und beschimpft“, sagt Schwiebert, dessen Frau sich kaum noch traut, die Umfahrung zu nutzen, seit ihr auf dem viel zu schmalen Bokensdorfer Weg in der Kurve „mit Karacho“ ein Linienbus entgegen kam, der die Strecke ebenfalls nutzen darf. Vor einigen Tagen habe sich erst ein Kieslaster im Seitenraum festgefahren und musste mit Bagger und Trecker rausgezogen werden.

Am Wochenende soll nun der Weg mit Mineralgemisch verbreitert werden: „Damit die Leute hier noch schneller fahren können“, meint Oberlechner, der die Organisation der Umfahrung auch von Seiten der Gemeinde als „komplett daneben“ erachtet und zwecks Entspannung der Situation eine Ampelregelung auf dem Bokensdorfer Weg fordert. Aber nicht nur dort sei Gefahr im Verzug. Anwohner des Mühlenwegs – der Fortsetzung der Umfahrungsroute – hätten berichtet, dass sie „von einem Busfahrer genötigt wurden“.

Gefährliche Situationen vor der Grundschule

Auch vor der Grundschule komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen, weiß Ralf Schwiebert zu berichten. Er schlägt vor, um den Durchgangsverkehr aus dem Ort zu halten, am westlichen Ortseingang eine Schranke zu errichten, die nur Bussen und Anliegern dank Transponder freie Fahrt gewährt. „Der übrige Verkehr müsste über die K114 gehen.“

Die Polizei verhängt Bußgelder

„Es wird rechtzeitig – in Weyhausen und vor Dannenbüttel – mit Schildern angekündigt, dass nur Anlieger durchfahren dürfen“, konstatiert Christoph Nowak, Pressesprecher der Polizeiinspektion Gifhorn, die Sachlage. Polizei aus Gifhorn und Weyhausen hätten zudem bereits mehrfach in Osloß den Verkehr kontrolliert: „Dabei wurden auch Bußgelder verhängt.“ Und es würden auch in Zukunft immer wieder Kontrollen stattfinden, „aber nicht 24 Stunden am Tag“.

„Es gibt keine Lösung, die für alle zufriedenstellend ist“

„Bei der Umfahrung handelt es sich um eine verkehrsrechtliche Anordnung des Landkreises. Wir als Gemeinde haben praktisch keinen Einfluss darauf“, sagt Osloß Bürgermeister Axel Passeier, der dennoch von zahlreichen harschen Anfeindungen und eskalierenden Beschimpfungen von Bürgern gegen ihn berichtet wegen der aktuellen Verkehrssituation im Ort. „Es gibt leider keine Lösung, die für alle zufriedenstellend ist“, stellt Passeier fest, der selber schon mit Warnweste im Einsatz gewesen sei, um vor der Schule den Verkehr zu beruhigen.

Das Problem ist der herrschende Egoismus

Die Ortsdurchfahrt zu sanieren, hätten andere entschieden: „Wir können nichts dafür.“ Die Regelung mit der innerörtlichen Umfahrung sei „für die Osloßer Bürger getroffen worden“. Dass sie auch von anderen genutzt werde, sei ärgerlich – aber das eigentliche Problem sei der herrschende Egoismus, meint der Bürgermeister: „Man kann nur alle Beteiligten um gegenseitige Rücksichtnahme bitten“.

