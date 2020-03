Absperrbake am Bokensdorfer Weg mutwillig zerstört

Osloß

Kaum ist die Sperrung des Bokensdorfer Weges an der Gemarkungsgrenze zwischen Osloß und Bokensdorf in der Form von Absperrbaken fertiggestellt worden, sind sie schon wieder zerstört! Der Osloßer Bürgermeister Axel Passeier reagiert verärgert, er wird mit seinem Mitarbeiter Benjamin Beier klären, wie die Absperrbaken wieder repariert werden können.

Sperrung für den öffentlichen Verkehr

Im Oktober 2019 hat der Gemeinderat den mehrheitlichen Beschluss gefasst, den Bokensdorfer Weg sowie den Weg parallel zum Elbe-Seitenkanal in Richtung Bokensdorf durch Poller für den öffentlichen Verkehr zu sperren. In diesem Zuge wurde auch eine neue Beschilderung mit einem Durchfahrtsverbot auf der östlichen Verlängerung des Mühlenweges sowie am südlichen Ende des Bokensdorfer Weges aufgestellt. Sichergestellt worden ist, dass die Zuwegung zum Mühlenweg 110 (Hof Dürkop) uneingeschränkt möglich ist.

Das lag dem Beschluss zugrunde

Diese Maßnahme ist aus einem Bürgerantrag von Anwohnern des Dachsrings entwickelt worden. Die Bürger hatten auf die Staubentwicklung und das erhöhte Gefahrenpotenzial für Fußgänger und Fahrradfahrer durch Kraftfahrzeuge hingewiesen, die diese Wege als Abkürzungen und als Ausweichmöglichkeit nutzen, wenn der Verkehr sich auf der B188 staut.

Bezahlt von der Allgemeinheit

„Das Verhalten einiger Mitbürger ist wirklich nicht akzeptabel. Wir diskutieren gerne die Situation auf unseren Wirtschaftswegen, aber Anlagen, die demokratisch beschlossen und umgesetzt wurden sowie dann über Steuergelder bezahlt wurden, einfach zu zerstören, das werden wir als Gemeinderat nicht akzeptieren und das sollten auch alle anderen Bürger nicht akzeptieren!“, lässt Bürgermeister Axel Passeier seinen Unmut freien Lauf.

Wer alles einen Schlüssel hat

Alle Durchfahrtberechtigten, Landwirte, Feuerwehren und Rettungsdienste haben Schlüssel für die Absperrbaken und damit die Möglichkeit, auch weiterhin dort durchzufahren!

Der Bürgermeister appelliert an die Osloßer Bürger, rücksichtsvoll miteinander umzugehen und wenn es Vorschläge zu einem besseren Miteinander auf Wirtschaftswegen und innerörtlichen Straßen gibt, freuen sich die Gemeindevertreter, darauf angesprochen zu werden.

