Neues Löschgruppenfahrzeug für die Feuerwehr

Einen wichtigen formalen Schritt in Richtung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs für die Ortswehr machte jetzt der Ausschuss für Feuerschutz- und Ordnungsamtsangelegenheiten der Samtgemeinde Boldecker Land, indem er dem Rat die Auftragsvergabe und damit die Anschaffung desselben empfahl.

Wie Ordnungsamtsleiter Frank Oltersdorf berichtet, handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung laut aktuellem Feuerwehrbedarfsplan für das jetzige, „fast 30 Jahre alte“ Einsatzfahrzeug der Bokensdorfer Wehr. Das neue LF10 sei ein vergleichsweise „eher kleines Fahrzeug, eben für eine Feuerwehr mit Grundausstattung, aber mit allem, was nötig und sinnvoll ist“, unter anderem einen Lichtmast – plus doch „ein bisschen mehr, weil Bokensdorf Teil des Wasserrettungszuges ist“. Grundsätzlich sei der Ortswehr bei der Abstimmung der Einzelheiten von Aufbau und Ausrüstung bewusst gewesen, „dass das kein Wunschkonzert ist“.

Heutzutage ein Riese

Aber auch ein eher kleines Löschgruppenfahrzeug ist heutzutage ein Riese – zumindest für ein Feuerwehrhaus, wie es in Bokensdorf steht. Nicht nur, aber auch weil das LF10 schlicht nicht hinein passen würde, muss ein neues Haus gebaut werden, was seit November vergangenen Jahres der Fall ist. Laut Oltersdorf werde der avisierte Fertigstellungstermin im Herbst diesen Jahres aller Voraussicht nach gehalten werden können. Und selbst wenn nicht, wäre das kein Problem, denn die Auslieferung des neuen Fahrzeugs, bei dem die Firma Ziegler einem MAN-Fahrgestell mit Allradantrieb den festgelegten Aufbau verpasst, werde vermutlich erst Ende kommenden Jahres erfolgen.

Kosten von 280 000 Euro

Aufgrund dieser Konstellation habe es auch noch länger als sonst – bis jetzt schon etwa fünf Jahre – von der Idee bis zu ihrer Umsetzung gedauert: „Wir mussten auf das neue Haus warten.“ Aber nun war es so weit. Im Rahmen einer von der Kommunalen Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft (KWL) durchgeführten Ausschreibung für das neue Löschgruppenfahrzeug hätten Anfang Mai zwei Bewerber ihre Fahrzeuge Vertretern von Verwaltung und Feuerwehr vorgestellt: „Ausnahmsweise wegen Corona nicht bei der KWL in Burgdorf, sondern vor Ort in Bokensdorf“, berichtet der Ordnungsamtsleiter. Die Wahl sei auf das LF10 von Ziegler gefallen, das mit gut 280 000 Euro zu Buche schlagen wird. Eine erste Tranche werde fällig, wenn MAN den Unterbau an Ziegler liefere, der Rest, wenn das fertige Fahrzeug in Bokendorf angekommen sei.

Von Jörg Rohlfs