Barwedel

Darauf haben die Männer und Frauen des Feuerwehr-Musizuges Barwedel lange gewartet: Ab sofort sind wieder gemeinsame Proben möglich – allerdings Open Air. Übungsort ist ein Platz hinter dem Gerätehaus.

Der Feuerwehrmusikzug Barwedel hat seinen durch die Corona-Pandemie abgesagten Proben-Betrieb wieder aufgenommen. „Endlich wieder gemeinsam musizieren, endlich wieder miteinander und nicht allein proben“, freuen sich die Barwedeler Feuerwehrmusiker über die Lockerungen. „Leider müssen wir aber weiterhin einige Einschränkungen in Kauf nehmen“, berichtet Musikzugführer André Ladendorf, der seine Musikerinnen und Musiker über die notwendige Verhaltensmaßnahmen und Corona-Spielregeln informiert. „Das Proben ist zur Zeit nur unter freiem Himmel möglich. Übungsort ist der Platz hinter dem Feuerwehrhaus“, sagt Ladendorf.

Übungsbetrieb ist erschwert

Dazu hatten die Feuerwehrmusiker an der Nordseite, der Giebelseite des Feuerwehrhauses, Stühle auf der Freifläche in Orchesteraufstellung platziert. „Das damit verbundene Wetterrisiko, Abstandsregelungen und die Einhaltung des Hygienekonzeptes erschweren uns den Übungsbetrieb“, weiß der Musikzug-Chef, dass es noch immer nicht so ist wie vor Corona. „Trotzdem sind wir alle froh, nach rund vier Monaten Zwangspause wieder durchstarten zu können.“

Und auch Dirigentin Silke Neumann zeigt sich über die Lockerungen erleichtert. „Endlich hat der Mittwochabend wieder einen Sinn“, ist sie glücklich darüber, ihre Feuerwehrmusiker wieder dirigieren zu können. Auch Saxofonistin Ulrike Michel ist über die Wiederaufnahme des Übungsbetriebs begeistert: „Es war super wieder einmal mit dem gesamten Zug spielen zu können.“ Mit ihrer Aussage stand sie nicht allein. Spaß war garantiert: Die Dirigentin hatte nämlich eine kurzweilige Probe „quer durch das Programm“ vorbereitet.

Gute Beteiligung bei Probe

Der Musikzugführer selbst spielt im Musikzug die Posaune. Die gute Beteiligung beim Open-Air-Probenabend begeisterte ihn: „Fast alle Mitglieder des Musikzuges sind dabei.“ An öffentliche Auftritte sei im Moment aber noch nicht zu denken, weiß Ladendorf. Feuerwehrfeste, Dorfgemeinschaftsfeste oder Ständchen für Jubilare fänden derzeit nicht statt. „Jetzt heißt es abwarten wie die weiteren Lockerungen nach den Sommerferien ausfallen. Hoffentlich dürfen wir auch schon vor Dezember, dann findet unser mittlerweile schon traditionelles Weihnachtslieder-Konzert statt, wieder vor Publikum spielen. Das wäre wünschenswert, denn für solche Auftritte proben wir“,wünscht sich der Barwedeler Musikzug-Chef die Normalität wieder zurück.

Von Joachim Dürheide