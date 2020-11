Tappenbeck

Oliver Groß arbeitete in den vergangenen 15 Monaten für VW China in Changchun. Anfang November kam er aus dem Reich der Mitte – das als praktisch coronafrei gilt – zurück in die Heimat, wo gerade ein Teil-Lockdown gilt. „In China habe ich mich fast sicherer gefühlt“, sagt der 52-Jährige.

Seit 35 Jahren arbeitet er für Volkswagen, vor 20 Jahren baute er in den Kohlgärten, 20 Mal war er schon in China. Sein jüngster Aufenthalt dort – „hoffentlich erstmal der letzte“ – begann im August 2019 und galt der Kombiversion des VW-Modells Arteon. Über Weihnachten war er in Tappenbeck. Ende Februar kam er noch einmal zu Besuch, erwischte im März den letzten Tag mit Linienflügen Richtung China für vier Monate und erlebte dabei „einen Horrortrip“ inklusive anschließendem Aufenthalt in einem Quarantäne-Hotel.

Anzeige

„Man wusste ja nicht, wo die Reise hin geht“

Danach kehrte er Anfang April zurück in sein Hotel-Zuhause in der Acht-Millionen-Metropole Changchun, der Hauptstadt der Provinz Jilin im Nordosten der Volksrepublik. Übersetzt bedeutet der Name der Stadt „langer Frühling“. In diesem Jahr war er auch getrübt. „Immer und überall Masken. Bevor man ein Geschäft betreten durfte, wurde Fieber gemessen“, berichtet Oliver Groß, „ich hab’ einen Schrecken bekommen. Man wusste ja nicht, wo die Reise hin geht“. Hinzu kam über Monate vollkommene „Schrittverfolgung“, die Erfassung des Woher und Wohin samt Namen.

Passierfunktion: Die Corona-App in Changchun. Quelle: Oliver Groß

Ab Ende April erledigte das eine App. Neben der Erfassung der Daten hatte sie eine Passier-Funktion, zum Beispiel für das Fahrzeugwerk, in dem Groß arbeitete, aber auch für öffentliche Einrichtungen, Restaurants, Bars, Einkaufszentren: „Zeigte die App Grün, durfte man rein, zeigte sie Rot, nicht.“ Für Europäer habe diese Regelung, was das Werk betraf, nicht gegolten, erzählt Groß, für den es zu Beginn „ungewohnt“ war, immer eine Maske zu tragen. Aber mit der App „wurde das Gefühl besser“.

„In China geht alles schneller“

Probleme mit „Menschenrechten“ wegen der unablässigen personalisierten Datenerfassung in einer „so genannten Diktatur“ sieht er nicht: „Wer ein Smartphone hat, wird sowieso ständig geortet.“ In China gehe nur „alles schneller“. Ihn habe dort trotz des kompletten Lockdown „nichts beeinträchtigt“. Ab Augst lebte er „probehalber“ in einer Wohnung. Ab September gab es dann eine deutlich spürbare Entspannung im öffentlichen Leben: „Man hat nur noch vereinzelt Masken gesehen. Ich hatte keine Angst mehr“, sagt Groß. Das sei im Februar noch ganz anders gewesen, angesichts „der vielen Menschen hatte ich ein mulmiges Gefühl“. Abstandsregeln hätten nicht gegolten. Fieber werde noch immer allerorten gemessen.

Zur Galerie Oliver Groß aus Tappenbeck erlebte Corona bis Anfang November in der Millionenmetropole Changchun.

Ende Oktober lief Groß’ Vertrag aus, am 4. November war er wieder in Deutschland: „Ich war überrascht, wie es hier zugeht wegen Corona.“ Und dass es einen zweiten Lockdown gibt. Wirklich Angst hat Groß, der erst im Januar wieder arbeiten muss, aber nicht: „Im Reich der Mitte hatte ich viel mehr Kontakt mit Menschen.“ Man solle nicht leichtsinnig mit dem Virus umgehen, aber die Ruhe bewahren.

Für Oliver Groß ist in der Pandemie das Tragen von Masken das Mittel der Wahl. Im Januar soll ein Übersee-Container mit seinen Sachen aus China ankommen, unter anderem „2000 Gesichtsmasken“. Die will der Tappenbecker zu gleichen Teilen spenden, ans Hanns-Lilje-Altenheim Wolfsburg und das Haus Empatica in Osloß, in dem seine Mutter seit zwei Jahren lebt.

Von Jörg Rohlfs