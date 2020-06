Tappenbeck

Eine kleine Raupe hat den Landkreis Gifhorn fest im Griff. Der Eichenprozessionsspinner (EPS) breitet sich immer stärker aus. Bisher gibt es mehrere Methode, um ihn zu bekämpfen. Jetzt kommt eine weitere hinzu, nach anderthalb Jahren Entwicklungszeit. Vorgestellt wurde die Methode am Donnerstag in Tappenbeck.

Denis Ekarius und Lars Schwarz von der Firma Dein Baumdienst Ekarius sind schon lange im Geschäft. Sie wissen, wie man Eichenprozessionsspinner bekämpft – egal, ob mit Fadenwürmern (Nematoden) oder mit dem Wirkstoff bacillus thuringiesensis. Auch mit heißem Wasser und Schaum rückten die beiden Fachleute dem Tierchen schon zu Leibe – die notwendige Technik von „EPS-Solve“ befindet sich auf einem Auto-Anhänger: ein Wassertank, ein Notstrom-Aggregat und ein komplett umgebautes Hochdruck-Heißwassersystem. Nach anderthalb Jahren Entwicklung und Tests unter anderem in Rühen und Kaiserwinkel soll letzteres System jetzt reif für den Markt sein. Der Schaum eigne sich, um den Eichenprozessionsspinner im Larvenstadium zu bekämpfen, bevor er ein Nest baue. Gibt es ein Nest, komme die Heißwasser-Methode zum Einsatz.

Anzeige

Tests an jungen Eichen

Die Anwendung ist denkbar einfach: Vom Steiger aus besprühte Ekarius bei der Vorführung ein EPS-Nest mit 95 Grad heißem Wasser. Das Wasser dringt ins Nest ein, durchflutet es förmlich. Dadurch werden die Raupen abgetötet, die Brennhaare neutralisiert. Anschließend wird das Nest mit stärkerem Druck rückstandslos vom Baum gelöst, eingesammelt und entsorgt. Der Unterschied zur Methode, bei der Schaum zugesetzt wird: „Der heiße Schaum umspült das Nest nur. Wenn es vom Baum entfernt wird, sind die giftigen und für Menschen gefährlichen Brennhaare im hinteren Bereich des Nestes meist noch vorhanden und können weiter Schaden anrichten, können sich verteilen, wenn das Nest auf den Boden fällt“, erklärte Schwarz.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Methode, bei der nur heißes Wasser genutzt wird, hat den beiden Experten zufolge gleich eine ganze Reihe von Vorteilen: Sie sei kostengünstiger und schneller als die Methode mit Schaum. Zudem werde das Nest problemlos entfernt – bleibe es am Baum, obwohl es bekämpft wurde, würden Bürger es nach wie vor bei den Behörden melden. Zudem würden bei der Schaum-Methode nicht zwingend alle Tiere absterben, und bei neuen Nestern, die auf alte gebaut werden, sei sie auch nicht effektiv genug. Weiterer Vorteil bei der Methode ohne Schaum: Es werde weniger Wasser verbraucht, und es gebe keine Schäden an den zu behandelnden Bäumen. Um das sicherzustellen, habe es 2019 Tests an jungen Eichen gegeben – und diese wurden jetzt untersucht. Dafür wurde punktuell die Rinde abgenommen, Schäden wurden aber keine gefunden.

Begleitet wurden die Tests von Professor Dr. Wolfgang Rohe von der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim. Und am Donnerstag die Vorführung auch von Dr. Astrid Appuhn und Matthias Ostkamp von der Firma Tribodyn. Dort sei man durch Zufall darauf gestoßen, dass ein ökologischer Blattdünger der Firma auf Blättern eine Schicht bilde, die Schädlinge abtötet, wenn sie gefressen wird. Nun arbeite man daran, heraus zu finden, ob dies eine weitere Methode im Kampf gegen den EPS sein könnte.

Von Thorsten Behrens