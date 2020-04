Kampf gegen Eichenprozessionsspinner: Violettes Licht für bessere Sicht

Osloss

Eigentlich hätte kein zweites Besprühen der Eichen im Ort mit Nematoden an diesem Tag stattgefunden – es regnete zu stark. Weil aber ein TV-Team angereist war zum Termin, wurde auf dem Spielplatz am Lehmweg zu Vorführzwecken zumindest ein Baum mit der Sprühkanone benebelt.

In Bild und Ton festgehalten wurde auch das Anmischen der Lösung. „Normalerweise kommen auf 100 Liter Wasser 75 Millionen Nematoden“, erläuterte Denis Ekarius von der ausführenden Firma. Spektakuläre Bilder fing der Kameramann dann im Anschluss beim Besprühen des Baums ein, denn das fand in der Abenddämmerung statt und wurde mit violett eingefärbtem Licht beleuchtet: „Nur damit können wir den Nebel sichtbar machen und feststellen, ob er auch wirklich bis in die Baumkrone gelangt.“ Gesprüht werden die Nematoden in der Dämmerung, nachts oder zumindest bei komplett bedecktem Himmel, weil sie „unter Einwirkung von UV-Strahlung in kürzester Zeit absterben“.



Interviews führte das TV-Team an dem Abend auf dem Spielplatz mit Jörg und Birgit Dannheim, deren heute neunjährige Tochter Emily sich schon vor sechs Jahren durch Direktkontakt mit einem EPS-Nest schwere, schlecht heilende Verletzungen an den Händen zuzog: „Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis alles komplett ausgeheilt war“, so Birgit Dannheim, „seitdem war aber nichts mehr.“ Auch Bürgermeister Axel Passeier, der vor der Kamera Auskunft gab, ist EPS-geschädigt: Im vergangenen Jahr fuhr er zum Markieren von Eichen, die von Bürgern als mit EPS befallen gemeldet worden waren, „in kurzen Hosen mit dem Fahrrad – und ich hab’ heute noch offene Stellen an den Beinen“.

Drei Wochen, bis zum Beginn des dritten Larvenstadiums des Eichenprozessionsspinners, ist nun Zeit, den wegen des Regens ausgefallene Sprüh-Termins nachzuholen. Voraussichtlich am kommenden Montag, 4. Mai, nach Einbruch der Dämmerung soll es geschehen. Falls es nicht regnet: „Dann müssen wir es wieder verschieben“, sagt Ekarius.

Von Jörg Rohlfs