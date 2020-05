Nach 25 Jahren: Plötzlich ist der Ehering wieder da

Weyhausen

Regelmäßig reist Katja Gruß, die in Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart lebt, zu ihren Eltern nach Weyhausen. Groß war beim letzten Mal vor ein paar Tagen der Aktionsradius wegen Corona nicht. Essen, Lesen, Fernsehen, Schlafen – viel mehr geht da aktuell kaum. Außer noch Putzen, Aufräumen und Gartenarbeit erledigen. Und das wurde nun spannender als zu erwarten war.

Die Überraschung unter dem Laub

Die 47-Jährige erinnert sich noch genau an den Moment, als sie auf ein Kellerfenster am Haus der Eltern Laub in einer Ecke sah. „Das mache ich mal eben weg, dachte ich.“ Unter dem Laub entdeckte sie ein Metallstück, das sie erst gar nicht definieren konnte. Handelt es sich einfach nur um einen Coca-Cola-Dosenring? Dieser Verdacht war schnell vom Tisch. Denn dann entdeckte sie, dass sich in dem Ring eine Gravur abzeichnete. Da schoss ihr durch den Kopf, welchen Fund sie möglicherweise gemacht hatte. Vor 25 Jahren hatte ihre Mutter den Ehering verloren, irgendwie, irgendwo. Nach vergeblicher Suche hatte sie sich damals damit abgefunden, dass das Schmuckstück für immer weg ist. Seitdem trug Monika Gruß (75) als Ersatz den enger gemachten Ehering ihres Mannes Heinrich (79). Der trug seinen Ring bislang nur einmal – nämlich am Tag der Trauung im Mai 1966.

Und nun das: Als Katja Gruß ihrer Mutter zurief: „Ich glaube, ich habe deinen Ring gefunden“, fiel die aus allen Wolken. Schnell war das etwas oxidierte Schmuckstück gereinigt. Und dann gab es keinen Zweifel mehr, als die Gravur zu lesen war. Es handelte sich um den verloren geglaubten Ehering. Erster Kommentar von Mutter Monika: „Endlich ist der Ring wieder da, das bringt bestimmt Glück.“

Und das kurz vor dem 54. Hochzeitstag

Der Zeitpunkt hätte übrigens kaum besser sein können. Nur wenige Tage nach dem Fund im Hause Gruß konnten ihre Eltern 54. Hochzeitstags feiern. Was sich in 25 Jahren so alles verändert: Inzwischen ist der Ehering etwas zu groß, am Mittelfinger von Monika Gruß hat der Ring nun seinen Platz gefunden. Was für ein Happy End im Zuge eines Corona-Hausputzes.

Von Andrea Posselt