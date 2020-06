Klettergerüst für die Mühlenbergschule

Boldecker Land

Für annehmbar befunden wurde vom Schul- und Kulturausschuss des Boldecker Landes der Antrag des Fördervereins der Mühlenbergschule in Osloß auf Anschaffung eines neuen Klettergerüsts für den Pausenhof. Positiv beeinflusste das Votum des Gremiums die Tatsache, dass der Verein sich bei der Sache mit 10 000 Euro und viel Engagement einbringt.

Das Gremium habe „wohlwollend zugestimmt“, die restlichen 14 500 Euro für das Objekt (inklusive Aufbau) beizusteuern, berichtet die Vorsitzende Gaby Klose, die der Leitung des Vereins im Weiteren höchstes Lob zollt. Sie habe nicht nur Spenden eingeworben, sondern quasi alle Vorbereitungen übernommen und damit der Verwaltung der Samtgemeinde „viel Arbeit abgenommen. So viel Engagement ist enorm und großen Dank wert.“ Als nächstes werde der Antrag im Samtgemeindeausschuss behandelt, erklärt Klose, die gleichzeitig ankündigt, dass man das Ersetzen des jetzt auf dem Pausenhof stehenden Gerüsts „zeitnah umsetzen“ wolle.

„Schon durchgegammelt“

„Ja, es ist schon durchgegammelt“, berichtet Fördervereinsvorsitzende Nicole Sobirey von dem hölzernen Klettergerüst, das im Mai 2013 aufgestellt wurde, spendiert von Hitradio Antenne und der SpardaBank Hannover im Rahmen der Aktion „Neue Spielplätze für Niedersachsen“. Ob es an mangelnder Pflege aufgrund unklarer Eigentumsverhältnisse respektive Zuständigkeit, minderwertigem Material, Konstruktionsmängeln oder anderem lag: Das Spielgerät mit Seil-Klettermöglichkeit und Rutsche sei bei der jüngsten TÜV-Prüfung durchgefallen und, obwohl es zwischenzeitlich schon einmal Instand gesetzt worden sei, schon seit einem dreiviertel Jahr für die Nutzung gesperrt. „In den vergangenen Monaten vielleicht auch wegen Corona“, so Sobirey.

Letztlich ändere die Teil-Reparatur aber auch nichts daran, dass „in ein oder zwei Jahren das komplette Ding abgängig sein wird“. Und weil der Förderverein sich gedacht habe, dass es „so nicht weiter geht“, sei er zur Tat geschritten – er hat einen Spendenaufruf gestartet. Und es kamen Spenden herein: von Firmen, Vereinen, Eltern und anderen Privatleuten aus dem Ort. Außerdem nähten Mitglieder des Vereins 1000 Corona-Masken, die beim Bäcker ausgelegt wurden und gegen eine Spende mitgenommen werden konnten. Allein auf diese Weise kamen 4500 Euro für die neue Spielkombination zusammen. „Und wir hatten auch noch was in der Vereinskasse.“

Einweihung: 2013 wurde das jetzige Klettergerüst aufgestellt. Quelle: Christian Albroscheit Archiv

Nach dem Willen der Samtgemeinde soll es das gleiche Modell sein, das bereits am benachbarten Kindergarten steht, „um einheitliche Standards in ihren Einrichtungen zu schaffen“. Die Kombi wird aus recyceltem, wetterfestem, langlebigem, splitter- sowie wartungsarmem Kunststoff hergestellt und passt mit ihren Möglichkeiten – Hängebrücke, Rutsche, Seilzug, Häuschen und Kletterwand – „für alle Altersstufen in der Grundschule“, meint Nicole Sobirey. Sie hofft darauf, dass auch der Samtgemeinderat für die Anschaffung stimmt und der Wunsch in Erfüllung geht, das neue Spielgerät nach den Sommerferien in Betrieb zu nehmen.

