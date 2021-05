Jembke

„Die Kinder, die ich behandle, sind noch angespannter, noch ängstlicher als vor Corona“, sagt Manuela Plettke. Die Heilpraktikerin für Psychotherapie vermutet ein allgemeines Problem – und rät Eltern in dieser Situation, gut für sich zu sorgen, damit sie ihrem Nachwuchs helfen können. Denn es gelte: „Starke Eltern, starke Kinder.“

Die 53-Jährige bietet Coachings zur Persönlichkeitsentwicklung an. Sie bedient sich unter anderem der Hilfe ihres American Quarterhorse Funny, um auf der Gefühlsebene ihrer Klienten zu arbeiten. Plettke hat festgestellt, dass psychische Probleme „in jeder Richtung“ zugenommen haben, weil durch Corona-Regeln soziale – schulische wie private – Kontakte weg gebrochen sind.

Mal alle Fünfe gerade sein lassen

Kinder seien verunsichert oder stürzten sich in die Medienwelten. Eltern wollten helfen, seien aber oft hilflos, weil überfordert durch Homeoffice, Homeschooling, Sorgen, Spannungen: „Sie wollen das Beste, schaffen es aber nicht“, sagt Plettke – und rät den Betroffenen in dieser Situation, sich auszuklinken, sich Zeit zu nehmen und „mal alle Fünfe grade sein zu lassen“.

Es sei eine Binsenweisheit, dass jede Krise auch eine Chance ist, aber trotzdem wahr. Um die selbstdrehende Spirale anzuhalten, müsse man die Voraussetzungen dafür schaffen. Die Eltern müssten „Raum für sich selbst schaffen“, etwas Schönes machen, im Wald spazieren gehen. Wichtig: Sie sollen es allein tun. Denn sie sollen in sich hinein hören, auf sich konzentrieren, feststellen, was ihnen gut tut und was sie wirklich wollen.

„Es ist eine Frage der Disziplin“

„Viele Menschen kennen ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr, weil sie allen anderen immer alles recht machen wollen“, meint Plettke. Die meditativen Pausen, die sich Eltern gönnen sollen, um klar zu kommen und Kraft zu tanken, müssen nicht lang sein – 60 oder fünf Minuten können genügen –, aber kontinuierlich genommen werden: „Es ist eine Frage der Disziplin, zu eigener Wertschätzung zu gelangen.“

Agieren, statt reagieren

Manche Menschen seien sich nicht bewusst, dass sie ihr Leben verändern und „Schritt für Schritt“ selbst gestalten können. Agieren statt reagieren, nennt es die Therapeutin und fordert dazu auf, „liebevoll und nett mit sich selbst umzugehen.“ Auf diese Weise gestärkte Menschen-Eltern seien eher in der Lage, mit anderen auf gleiche Weise umzugehen. Und „Missverständnisse“ auszuräumen, die es im Alltag mit den Kindern, deren Sorgen und Problemen immer gebe.

Dreh- und Angelpunkt der Chancenverwertung sei die Kommunikation zwischen Kindern und Eltern: Wenn man dabei „nicht nur an der Oberfläche kratzt“, sei die Folge, dass man „zusammenrücke“. Weil es einen ähnlichen Effekt hat, empfiehlt die Expertin, „mit den Kindern etwas zusammen zu machen“. Auch hier gelte: Die Dauer ist nicht der entscheidende Faktor, sondern die Intensität, das wirkliche Dabeisein und das (gute) Gefühl dabei.

Auch ein Arbeitskplatz: Manuela Plettke ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Quelle: Sebastian Preuß

Und wenn alles nichts hilft, sollte man Hilfe von außen suchen, sich Tipps holen, „zwei, drei Gespräche führen“, meint Manuela Plettke. Auch auf diesem Weg biete die Krise eine Chance zur Veränderung.

Von Jörg Rohlfs