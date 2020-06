Boldecker Land

Das Unwetter Anfang Juni hat vor allem im Boldecker Land gewütet. Tierärztin Katja Voigt, die die Kleintierpraxis in Weyhausen betreibt, ist beeindruckt von der engagierten Hilfe.

Auch meine Praxis und Keller in Mietshäusern sind wieder voll gelaufen. Ich war aber überwältig von der Hilfe vieler Menschen, die einfach auf einmal in der Tür standen mit Eimer, Pumpen et cetera und geholfen haben. Auch gab es wieder Menschen, die alle Helfer mit Wasser und ähnlichem versorgt haben. Es war toll zu sehen, dass es noch Menschen gibt, die helfen. Viele Helfer sind auch, wenn ein Keller leer war, gleich in den nächsten gelaufen, um auch dort wieder zu helfen. Ich würde gerne allen Helfer dafür nur einmal Danke sagen.

Von Katja Voigt