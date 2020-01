Lebendiger Adventskalender bringt 1806 Euro ein

Weyhausen

Die Veranstalter des lebendigen Adventskalenders der Auferstehungskirchengemeinde in Weyhausen haben Bilanz gezogen. „Es ist gut gelaufen“, sagt Maren Ochsendorf – und das auch mit Blick auf die 1806 Euro, die die Besucher gespendet haben.

Wofür das Geld verwendet wird

Wofür das Geld verwendet wird, steht auch schon fest: 300 sind als Zuschuss für die Erneuerung des Maibaums gedacht. 1500 Euro sollen für Begrüßungsschilder an den Ortseingängen gespendet werden, auf denen die Weyhäuser Vereine auf Veranstaltungen hinweisen können – ähnlich wie es das in Osl0ß schon gibt.

Neues Liederbuch kommt an

Bei der dritten Auflage des lebendigen Adventskalenders ist im Dezember ein Termin nicht besetzt gewesen. „Hoffentlich ändert sich das beim nächsten Mal wieder“, sagt Maren Ochsendorf. Neben Privatpersonen haben sich auch viele Weyhäuser Vereine am Kalender beteiligt. Erstmals zum Einsatz kamen die neuen Liederbücher mit etwa 100 Weihnachtsliedern aus aller Welt. „Da ist für jeden etwas dabei“, sagt Ochsendorf.

Start eine Stunde später?

In diesem Jahr wird der Adventskalender womöglich eine Stunde später stattfinden als bislang, also um 18.30 Uhr statt um 17.30 Uhr. Eigentlich hatten die Organisatoren die frühe Anfangszeit gewählt, damit auch viele Kinder teilnehmen können. Aber so viele waren es dann gar nicht. „Und für viele Arbeitende ist 17.30 Uhr zu früh“, sagt Ochsendorf. Also kam die Idee auf, den Beginn um eine Stunde nach hinten zu verschieben.

Klar ist aber schon jetzt: Auch 2020 wird es in Weyhausen wieder einen lebendigen Adventskalender geben.

Von Christian Albroscheit