Weyhausen

Wendet der Landkreis Gifhorn damit eine mögliche Rüge des Steuerzahler-Bundes ab? Die Verwaltung jedenfalls wird der Politik jetzt empfehlen, die Planungen für den Bau eines Radwegs bei Weyhausen mit zweifelhaftem Nutzen, aber in einem Naturschutzgebiet abzublasen. Es geht um eine halbe Million Euro.

Es muss schon was heißen, wenn selbst der Vorsitzende des Radfahrerclubs ADFC abwinkt. „Ich wüsste nicht, wer dort lang fährt“, sagt Wolfgang Harder und meint den Abschnitt der Kreisstraße 112 von der B 188 bis in Höhe südlicher Ortseingang Weyhausen am Allerkanal. Nach ursprünglichen Planungen wollte der Landkreis Gifhorn entlang dieser Weyhäuser Ortsumgehung 2022 einen straßenbegleitenden Radweg bauen, der auf einer Prioritätenliste von 2010 immerhin auf Rang sieben stand.

Landkreis hat es sich überlegt

Jetzt ist der Landkreis Gifhorn offenbar noch einmal in sich gegangen, nachdem die AZ bereits kritisch über das Vorhaben berichtet hatte. Und hat Rücksprache gehalten – unter anderem mit der Polizei und eben Harder. Dessen Urteil ist glasklar: Diesen Radweg brauche niemand.

Wer von Osloß kommend entlang der B 188 fahre und nach Fallersleben wolle, der kann locker wenige Hundert Meter weiter nach Weyhausen rein und dann rechts durchs alte Dorf radeln, weiß Harder. An der Allerkanalbrücke südlich Weyhausens schließt sich dann ein straßenbegleitender Radweg bis nach Fallersleben an. Ansonsten hätten Osloßer auch weit schönere und direktere Alternativrouten durch den Barnbruch. Weyhäuser selbst bräuchten diesen Radweg an der Weyhäuser Ortsumgehung schon gar nicht, meint Harder. „Ich habe nie verstanden, warum die da einen Radweg bauen wollten.“

„Lieber das vorziehen, was dringender ist“

Auch Weyhausens Bürgermeisterin Gaby Klose ist nicht traurig, dass dieser Radweg wohl nicht kommen wird. Entsprechend kurz fiel neulich ihr Gespräch mit dem Landkreis dazu aus. „Das wäre Geldverschwendung“, sieht sie sich mit Harder einig, dass die Radfahrer eher durch Weyhausens Ortskern radeln können als auf einem mehr als 500 000 Euro teuren Radweg, der zudem noch durch ein Naturschutzgebiet gebaut würde. „Dann sollte man lieber das vorziehen, was dringender ist.“

Im Oktober entscheidet die Politik

Genau das wird die Kreisverwaltung nun dem Verkehrsausschuss des Kreistages vorschlagen, wenn dieser am 1. Oktober zusammen tritt. „Wir haben uns die Situation vor Ort noch einmal angeschaut“, so Uwe Peters vom Tiefbaubereich des Landkreises auf AZ-Nachfrage. Es gebe Alternativstrecken durch den Ort zu dem geplanten Radweg, die Polizei stelle keine Unfallhäufung an der K 112 fest, und sogar der ADFC winke ab: Der Tiefbauer rät deshalb, diesen Radweg bleiben zu lassen. „Die 500 000 Euro werden auf jeden Fall für ein anderes Radwegprojekt 2022 verwendet“ – sollte sich die Politik dem anschließen.

Auch da könnte der Landkreis wieder Wolfgang Harder um Rat fragen. Dem ADFC-Radler fallen bestimmt ein paar dringend nötige Routen ein – ob nun fehlende oder sanierungsreife bestehende Wege.

Von Dirk Reitmeister