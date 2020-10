Jembke

„Wir sind überrascht und enttäuscht und können es nicht nachvollziehen“, sagt Bürgermeisterin Susanne Ziegenbein, die wie die anderen Mitglieder des Rates in seiner jüngsten Sitzung davon erfuhr, dass die Firma ImmoGrund sich vom geplanten Bau einer Altersgerechten Wohnanlage im Baugebiet Laije zurück gezogen hat.

Mitgeteilt wurde das dem Rat von Stefan Gratzfeld, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, die Gesellschafterin bei ImmoGrund ist. Diese Firma verfüge „nicht über die notwendigen Kenntnisse für ein derartiges Projekt“, so die Erklärung. „Der Geschäftsführer hat mit der Teilnahme an der Ausschreibung und Versprechen seine Kompetenzen weit überschritten, wir haben uns mittlerweile von ihm getrennt“, so Gratzfeld. Er betonte, dass das Geldinstitut weiterhin „sehr entgegenkommend“ mit der Gemeinde Jembke zusammenarbeiten und sie bei der Suche nach einem neuen Investor aktiv unterstützen wolle.

„Immer wieder vertröstet“

Die Bürgermeisterin hält mit ihrer Enttäuschung über das Verhalten des geschassten ImmoGrund-Geschäftsführers nicht hinterm Berg. Dieser habe rückblickend immer wieder viel versprochen, „zum Teil auch schriftlich“, wie bei der Ankündigung, den Bauantrag für das Vorhaben noch in diesem Jahr zu stellen. Gleichzeitig sei der Rat aber auch „immer wieder vertröstet“ worden, wenn es um die Vorstellung einer Detailplanung gegangen sei, zum Beispiel weil „noch ein Angebot gefehlt hat“, so Susanne Ziegenbein, die trotzdem auf ein gutes Ende beim Thema Altengerechtes Wohnen hofft.

„Wir wollen das Projekt in Jembke auf jeden Fall umsetzen, zumal wir darin bereits Zeit und Arbeit investiert haben“, sagt Ziegenbein. Auch am groben Zeitplan der Umsetzung wolle die Kommune möglichst festhalten, auch wenn man notgedrungen die Zeitschiene etwas gelockert habe. Man müsse sich zwar zunächst einmal „sammeln und überlegen, was zu tun ist“, aber dennoch soll ein neuer Investor „schnellstmöglich“ gefunden, damit günstigerweise die Wohnanlage 2021 gebaut werden könnte.

Für Jembker, die im Ort bleiben wollen

Eine Möglichkeit, das Projekt umzusetzen wäre laut der Bürgermeisterin, einen der beiden Mitbewerber von ImmoGrund bei der von der Gemeinde vor einem Jahr veranstalteten „Ideenwettbewerbs“ den Auftrag zu erteilen. Vielleicht könne man ja aber auch über die Sparkasse die ImmoGrund-Pläne übernehmen, mit der die Firma seinerzeit das Rennen gemacht hatte. Die sahen vor, in einem Komplex insgesamt 37 altersgerechte Wohnungen unterschiedlicher Größe zu erstellen – „und zwar als sozialverträgliche Mietobjekte, nicht zum kaufen, für Jembker Bürger, denen ihr Haus zu groß geworden ist, die aber im Ort bleiben möchten“, so Ziegenbein.

Kein betreutes Wohnen

Es gebe auch schon eine Liste mit Jembker, die an einer altersgerechten Mietwohnung interessiert wären. „Ein betreutes Wohnen soll es nicht werden“ – gewünscht habe man sich im ImmoGrund-Konzept lediglich das Vorhalten eines Raums für eine Pflege- oder Servicekraft. Entstehen soll die Wohnanlage nach wie vor auf einem 5000 Quadratmeter großen Areal an der nördlichen Spitze des Baugebiets „vorn am Laijeweg, dicht am Dorf“, sagt Susanne Ziegenbein.

Von Jörg Rohlfs