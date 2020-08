Weyhausen

Nichts auszusetzen hat Gifhorns Kreisveterinär Dr. Mario Ruppert an der Haltung der vier Kamerun-Schafe in Weyhausen. Andrea Helbing hatte sich am Freitag in der Redaktion gemeldet und darauf hingewiesen, die Tiere hätten bei der Hitze der vorigen Woche weder Schatten noch Zugang zu Wasser – Ruppert hatte sich am Wochenende zweimal selbst ein Bild von der Lage vor Ort verschafft und zieht daraus ein positives Fazit: „Eine witterungsbedingte gesundheitliche Gefahr für die Tiere ist aus Sicht des Veterinäramtes nicht gegeben.“

„Die Kontrollen ergaben, dass die Schafe gesundheitlich unauffällig sind“, stellte der Abteilungsleiter Veterinärwesen beim Landkreis fest. „Im Gegenteil: Ernährung und Pflege der Tiere machen einen artgerechten Eindruck. Die Schafe haben Wasser zum Trinken, und einige Büsche und Bäume auf dem abgezäunten Gelände spenden Schatten.“ Andrea Helbing ist sich allerdings sicher, dass das Wasser vorige Woche noch nicht auf der Weide stand – „und das haben mir andere bestätigt“. Ruppert wies darauf hin, dass Kamerun-Schafe zu den genügsamen Tieren gehören. Die Ernährungsgrundlage sei aufgrund der zahlreichen Pflanzen ausreichend.

Von Christina Rudert