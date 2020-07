Konzept gegen künftige Überflutungen in Weyhausen

Weyhausen

Nach dem erneuten Starkregenereignis Mitte Juni haben sich die Mitglieder des Rates der Gemeinde Weyhausen mit den zuständigen Mitarbeitern der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) sowie dem Gemeinde- und Ortsbrandmeister zu einem Analysegespräch zusammengesetzt. Hierbei wurde unter anderem eine grobe Analyse der Vorfälle vorgenommen und selbstverständlich auch über bereits erfolgte und noch geplante Verbesserung der Regenwasserführung gesprochen.

Nicht nur die Ursachen für Überflutungen sind unterschiedlich, auch die Gegenmaßnahmen sind es. Es handelt sich immer um ein Zusammenspiel aus der unterirdischen Kanalisation, dem oberirdischen Abfluss des Wassers sowie der Lage und Sicherung der privaten Grundstücke.

Gemeinde bittet um Fotos und Videos

Aber auch über die Zukunft wurde gesprochen. Um für die Zukunft weitere notwendige Maßnahmen planen zu können, sind alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Weyhausen aufgerufen, Fotos und Videos von Überschwemmungsbrennpunkten im öffentlichen sowie im privaten Bereich per Mail an die Gemeindeverwaltung Weyhausen (post@gemeinde-weyhausen.de) zu senden. Hier werden die Unterlagen gesammelt und als Gesamtpaket an die WEB weitergegeben.

Die Gemeinde Weyhausen arbeitet in enger Zusammenarbeit mit der WEB an dem Thema „Starkregenereignis“ und es wurden verschiedene Optimierungsansätze angesprochen. Um Optimierungen umsetzen zu können, braucht es Zeit, eine gute Planung und eine solide Finanzierung. Nur wenn das alles beachtet wird, kann ein gutes Ergebnis erzielt werden – wobei aus Sicht der Gemeinde ein 100-prozentiger Schutz nie erreicht wird.

