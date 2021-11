Weyhausen

Der neue Rat der Samtgemeinde Boldecker Land hat sich in seiner ersten Sitzung am Montag Abend im DGH Weyhausen konstituiert. Es wurden Ausschüsse gebildet, Ralf Prinke (SPD) wurde einstimmig zum Ratsvorsitzenden gewählt und der neue Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff vereidigt. Dieser kündigte an, den „eingefrorenen Hofstaat“ der Samtgemeinde „aus dem Dornröschenschlaf“ wecken zu wollen.

Anlass dazu gäben die Tatsachen, dass der Schuldenstand der Kommune „deutlich höher liegt“ und die Kita- und Krippensituation „noch prekärer ist“ als gedacht. Er werde dafür sorgen, dass in Zukunft die Samtgemeinde „da hin kommt, wo sie hin muss: nach oben. Und zwar nicht durch neue Streitereien“. Beklagt wurden von Ehrhoff in seinem Bericht haushaltstechnische Versäumnisse in der Vergangenheit, fehlende Betreuungsplätze und Eröffnungsbilanzen sowie eine falsche Ausgabenpolitik, unter anderem manifestiert in überhöhten Kosten für externe Dienstleister.

„Es liegt viel Arbeit vor uns“

„Zum Wohle der Bürger im Boldecker Land“ soll nun vieles besser werden. „Es liegt viel Arbeit vor uns“, rief der neue Bürgermeister den Mitgliedern des neuen Rates aufmunternd zu. Helfen soll haushälterisch zunächst auch eine Haushaltsperre für ein Zehntel aller Mittel der Kommune. Abhelfen soll dem aktuell lausigen Kassenstand von 130 000 Euro auch, wenn die 2017 beantragten 2,8 Millionen Euro aus der Kreisschulbaukasse für den Bau der Oberschulmensa in Weyhausen endlich ausgezahlt würden. Laut Angaben der Kreisverwaltung, so Ehrhoff, soll dies bei der nächsten Kreistagssitzung angeordnet werden.

Im Verlauf der Ratssitzung wurden Ausschüsse gebildet und deren Vorsitzenden benannt. Den Ausschuss für Bau-, Planung, Umwelt- und (neu) Digitalisierung leitet Ernst-Dieter Meinecke (CDU), den für Ordnungsamts- und Feuerschutzangelegenheiten Arne Dürheide (SPD), den Haushalts- und Finanzausschuss Sabine Klopp (CDU). Dem Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und (neu) Kultur steht Alfred Senft (SPD) vor und dem Schulausschuss Gaby Klose (WBL).

Grüne erhalten Grundmandate in den Ausschüssen

Besetzt und gleichzeitig von fünf auf sieben Mitglieder vergrößert wurde der Verwaltungsausschuss, dem neben Ehrhoff nun Prinke, Klose, Ronald Mittelstädt (WBL), Arndt Fahr (SPD), Susanne Ziegenbein (CDU) und Rouven Wessel (Team Boldecker Land) angehören. Im neuen Rat sind Fraktionen vertreten, Gruppen gebildet haben SPD und WBL/WGW (insgesamt zwölf Sitze) sowie CDU und Team Boldecker Land (fünf Sitze). Die Grünen sind mit zwei Vertretern im Gremium vertreten, erhalten deshalb Grundmandate in den Ausschüssen.

„Ich erwarte eine gewissen Redekultur“

Thorsten Elsner (AfD) fand in der Antrittsrede des neuen Ratsvorsitzenden Erwähnung mit den Worten, dass er diesen bei einem ersten persönlichen Treffen als „guten Demokraten“ wahrgenommen habe. Prinke betonte zudem, im Rat „darf gestritten werden“, wenn es respektvoll geschehe: „Ich erwarte von seinen Mitgliedern eine gewisse Redekultur.“ Zu Prinkes Stellvertretern gewählt wurden Ronald Mittelstädt und Ernst-Dieter Meinecke.

Von Jörg Rohlfs