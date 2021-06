Weyhausen

Insektensterben? Nicht an der Krippe in Weyhausen. Dafür haben die Mädchen und Jungen der Einrichtung jetzt gemeinsam mit ihren Betreuerinnen gesorgt. Sie haben auf einem Rasenstück ein wahres Blüten- und damit Insektenparadies angelegt.

Es wurde umgegraben, Samen gestreut und durch regelmäßiges Gießen hoffen die Kinder und Mitarbeitenden der Krippe nun auf eine wunderschöne bunte Blumenwiese. Ganz gespannt beobachten sie gemeinsam, wie die Blumenwiese wächst und gedeiht. „Damit wollen wir ebenfalls einen Beitrag leisten, um den zahlreichen Insekten Lebensraum und Nahrung zu bieten. Für die Bienen, Hummeln und Co. wurde ein kleines Insektenhotel integriert, welches schon vor längerer Zeit von ehemaligen Eltern und Kindern der Krippe gespendet wurde“, sagt dazu Manuela Jahn, die Leiterin der Krippe.

Wer möchte, kann sich Blumensamen aus dem Rathaus holen

„Wir sind dem Aufruf von Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier gefolgt und haben uns mit Freude kleine Tütchen vom Lippstädter Blütenparadies aus dem Rathaus abgeholt. Mit den Wildblumensamen haben wir dann ein kleines Rasenstück im Eingangsbereich unserer Krippe gemeinsam mit den Kindern zur Blumenwiese umfunktioniert“, erzählt die Krippen-Leiterin weiter. Alle Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde können sich ein Tütchen Lippstädter Blütenparadies aus dem Korb vor dem Rathaus abholen, wenn sie eine Blühwiese bei sich zuhause anlegen möchten.

Aber Samen ausstreuen und regelmäßiges Gießen ist nicht alles, was in Sachen Insektenschutz und Natur- und Umweltbildung gerade so läuft an der Krippe. Zu klein gewordene Gummistiefel hängen jetzt am Zaun und wurden mit Stiefmütterchen als Insektenfutter bepflanzt. Aus zurecht gesägten Baumstümpfen entstand ein Zauberwald, welcher von den Kindern sehr gern als Sitzgelegenheit, Balancier-Parcours oder als Lagerfeuerplatz genutzt wird. „Ein herzliches Dankeschön dafür an die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Weyhausen, die uns die Baumstümpfe zur Verfügung gestellt haben. Jetzt freuen wir uns schon sehr darauf, dass endlich alle Kinder unserer Krippe diese Neuerungen nutzen können“, sagt Manuela Jahn.

Das gesamte Team der Krippe Weyhausen hat außerdem versucht, den positiven Nutzen aus dieser doch sehr schwierigen Corona-Zeit zu ziehen. So wurde damit begonnen, den Eingangsbereich sowie die Räumlichkeiten der Krippe zu verschönern. Die Mitarbeiterinnen haben sich auch viele Gedanken über das Außengelände gemacht, um den Kindern dort mehr Abwechslung zu bieten. So entstand ein Barfußpfad, welcher mit Steinen, Rindenmulch, Sand, Reisig, Stroh und Moos befüllt ist.

Die wichtigsten Nachrichten als Newsletter Die Top-Meldungen aus der Region – jeden Tag gegen 17 Uhr direkt und kostenlos in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von der AZ-Redaktion