Kita wird Thema in Tappenbecks Rat, obwohl sie nicht auf der Tagesordnung steht

Tappenbeck

Hat der Wahlkampf begonnen in der gewöhnlich moderaten Runde des Gemeinderates Tappenbeck? Bürgermeister Ronald Mittelstädt von der Wählergemeinschaft Tappenbecker Bürger (WTB) jedenfalls zeigte sich am Mittwoch in der möglicherweise letzten öffentlichen Ratssitzung vor den Kommunalwahlen im September ausgesprochen angriffslustig.

Im Visier hatte der 70-Jährige insbesondere die Führung der Samtgemeindeverwaltung „Boldecker Land“ mit Sitz in Weyhausen. Ohne zunächst Namen zu nennen, kritisierte Mittelstädt mit scharfen Worten die Inaktivität in den vergangenen Monaten und die mangelhafte Zusammenarbeit. Erst auf AZ-Anfrage nannte Mittelstädt einen Namen: Es gehe um Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier (parteilos).

Der Beschluss über die neue Tappenbecker Kita verzögert sich weiter

Wahlkampfthema: Am Mühlenweg ist eine Kita auf Tappenbecker Fläche geplant, die Entscheidung geht aber nicht voran. Quelle: Jörg Rohlfs

Angeblich wegen organisatorischer Probleme seien die letzten obligatorischen Sitzungen von der Samtgemeindebürgermeisterin abgesagt worden. Mit der Folge, dass beispielsweise der Beschluss über eine neue Tappenbecker Kindertagesstätte vor den Kommunalwahlen im September nicht mehr getroffen werden konnte und sich das Verfahren bis ins Frühjahr nächsten Jahres hinziehen werde.

Auch ein Blick zurück stimmte Mittelstädt zornig. So liege erst jetzt die Eröffnungsbilanz des Haushalts 2011 schriftlich vor, eine Arbeit, mit der mittlerweile ein externes Unternehmen beauftragt worden sei. Der damals amtierende Kämmerer habe es offensichtlich nicht geschafft, diese Bilanzen zu erstellen, sodass nun eine Fremdfirma mit der Nacharbeitung beauftragt werden musste. Dabei geht es buchstäblich um Versäumnisse von fast zehn Jahren. Der Ex-Kämmerer, mittlerweile im Ruhestand, sei kurioserweise mit einem Beratervertrag ausgestattet worden. Mittelstädt wörtlich: „Hier wird eine Menge Geld zum Fenster herausgeworfen.“

Debatte um nicht frei gehaltene Sichtdreiecke

Auch Ratsfrau Inge Hartinger (SPD) musste erfahren, dass der Bürgermeister an diesem Tag recht reizbar war. Hartinger hatte im Auftrag von betroffenen Anliegern hohe Sichtschutzzäune und -hecken moniert, die Autofahrern die Einsicht in vorfahrtsberechtigte Straßen behindern. Mittelstädt warnte: „Da müssen wir ein ganz heißes Eisen anpacken.“ Es werde manchem Einwohner keine Freude bereiten, wenn auf Grund örtlicher Bauvorschriften aus alten Bebauungsplänen die Rückbauten von Zäunen und Hecken angeordnet werden müssten, betonte Mittelstädt. Wenn das allerdings eine offizielle Beschwerde sei, werde er dieser nachgehen.

„Es ist tatsächlich schon Wahlkampf“, kommentierte nach der Sitzung Rouven Wessel von der WTB die teilweise emotionalen Auseinandersetzungen. „Da sind einige nervös geworden“, sagte Wessel, der gemeinsam mit dem Tappenbecker WTG-Kollegen Achim Kohn als Teil des fünfköpfigen „Team Zukunft“ für den Samtgemeinderat kandidiert. Noch hat sich das Team für keinen der drei Bewerberinnen oder Bewerber um den Job den Samtgemeindebürgermeisters entschieden. „Für uns zählen weder Partei noch Namen, sondern nur Argumente und Perspektiven“, sagte Wessels. Er wird wie Kohn erneut für den Gemeinderat Tappenbeck kandidieren. Dort wieder für die WTB.

Von Burkhard Heuer