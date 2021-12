Kann die Schaffung von Kita-Plätzen mit dem Wachstum im Boldecker Land Schritt halten?

Boldecker Land

140 Kita-Plätze fehlen aktuell im Boldecker Land, Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff rechnet mit 30 weiteren Anträgen auf Kinderbetreuung bis zum Stichtag 28. Februar – dann müssen die Anmeldungen vorliegen. Darüber informiert die Samtgemeinde auf ihrer Homepage. Die 92 Plätze, die in der Interimskita am Mühlenweg neu entstehen, reichen also nicht aus, zumal sie erst im August zur Verfügung stehen.

Im Juni war von 101 fehlenden Betreuungsplätzen die Rede, die Zahl ist also mittlerweile weiter gestiegen. Und das Boldecker Land wächst weiter: Das Baugebiet Klanze-Nord mit 70 Bauplätzen soll von März an vermarktet werden, als Erschließungsstart kündigt Ehrhoff auf der Homepage den Mai an. In Osloß wird gerade ebenfalls ein Baugrundstück mit 70 Plätzen über dem Scharrbusch erschlossen, Vor dem Hagen gibt es 50. In Tappenbeck wächst das Baugebiet Birkenweg/Bockstreue mit zunächst 66 Grundstücken.

Modulbauweisen für Weyhausen und Jembke

In Weyhausen bietet die Gemeinde an, am Silbersee eine zweite Krippe in Modulbauweise – also vergleichsweise zügig nutzbar – zu errichten und die Kita im Dorfgemeinschaftshaus um 50 Plätze zu erweitern – vorübergehend. Ebenfalls Modulbauweise will die Gemeinde Jembke nutzen für eine Krippe auf dem Festplatz mit Platz für 50 Kinder in zwei Gruppen, die allerdings nicht unbefristet genutzt werden soll. In Dannenbüttel ist Platz für 15 Krippenkinder aus dem Boldecker Land. Die Idee zur Erweiterung der Kita in Bokensdorf war auf heftige Kritik gestoßen. Für Osloß gibt es ebenfalls Erweiterungspläne, allerdings muss dafür zuerst noch der Flächennutzungsplan geändert werden – das dauert.

Im Februar wird der Samtgemeinderat entscheiden, wer Träger der neuen Kita am Mühlenweg in Weyhausen wird. Das DRK und der VfB Fallersleben haben sich darum beworben. Diese Kita wird nach 54 Monaten zurückgebaut, die Samtgemeinde kann die Module zum Preis von 750 000 Euro erwerben und an anderer Stelle weiter nutzen, die Spielgeräte vom Außengelände hat der Investor ihr kostenlos zugesagt.

Keine langfristigen Pläne bekannt

Von langfristigen Bauplänen für eine dauerhafte Erweiterung an einem der bereits vorhandenen Standorte oder für einen kompletten Kita-Neubau im Boldecker Land ist bislang nur vereinzelt die Rede gewesen in den öffentlichen politischen Sitzungen, von schnellen langfristigen Lösungen gar nichts.

Von Christina Rudert