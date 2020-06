Jembker Baugebiet Laije soll Mitte August fertig erschlossen sein

Jembke

In ihrem Bericht informierte Jembkes Bürgermeisterin Susanne Ziegenbein den Rat, dass die Erschließung des Baugebiets Laije – Anfang Juni begonnen – voraussichtlich Mitte August fertig sein wird, „wenn nichts dazwischen kommt“. Die Grundstücke sind vergeben, „für die letzten drei freien Plätze liegen Reservierungen vor“.

Die Turnhalle sei mittlerweile wieder „unter bestimmten Voraussetzungen“ zur Nutzung geöffnet. Und zurzeit nutze die Schule das Gemeindebüro als Klassenraum, weil der Platz in der benachbarten Schule nicht ausreiche für so viele kleine Gruppen – die Klassen müssen wegen der Corona-Pandemie geteilt werden. „Das geht aber unproblematisch. Die Lehrerin kommt von hinten ins Gebäude, die Schüler kommen von vorne, die sanitären Einrichtungen nutzen sie in der Schule“, so Ziegenbein. Diese Situation werde auf alle Fälle bis zu den Ferien andauern. In diesem Zusammenhang wies die Bürgermeisterin darauf hin, dass das Gemeindebüro während der kompletten Sommerferien geschlossen bleibt vom 16. Juli bis zum 25. August.

Oktoberfest abgesagt

Ebenfalls wegen der Corona-Pandemie musste das Oktoberfest in Jembke abgesagt werden, da bis mindestens Ende Oktober größere Veranstaltungen untersagt sind.

Vorsorglich bereits informiert wurde die Gemeinde, dass irgendwann – möglicherweise nicht mal mehr dieses Jahr – eine Windkraftanlage nachts durch Jembke transportiert werden soll. „Dafür muss auf einer Seite der Hauptstraße die Fußgängerampel bei Bahrs abgebaut werden.“

Und die Firma Bertrandt hat mitgeteilt, dass sie ihren Bauantrag für ein Parkhaus vorsorglich verlängern möchte. „Das erste Parkhaus ist ja bereits fertig, eventuell wollen sie ein zweites Parkhaus errichten“, erklärte Susanne Ziegenbein.

Von Christina Rudert