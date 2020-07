Jembke

„Wir stehen dem positiv gegenüber. Der Bereich wird aufgewertet“, erläutert der stellvertretende Bürgermeister Christoph Brodocz einen Grundsatzbeschluss, den der Jembker Rat in jüngster Sitzung fasste: Der Sportverein plant, neben dem Vereinsheim Brotjeklause ein neues Funktionsgebäude zu errichten. Mit dem Beschluss wolle man „die Zusammenarbeit mit dem Verein fundamentieren“.

Da der Bau auf Gemeindegrund entstehen soll, sei die formale Zustimmung notwendig gewesen. Auch zeitlich, da die Verantwortlichen des SV nun „zügig Förderanträge“ stellen können, um noch im laufenden Jahr Fristen einhalten zu können: „Wir wollten da nicht im Weg stehen“, so Brodocz. Plan ist es, das Grundstück in Erbpacht dem Verein zu überlassen, um diesen finanziell bei dem Vorhaben zu entlasten. Der Verein sei aufgefordert worden, als nächsten Schritt einen entsprechenden Vertrag vorzubereiten, der im Anschluss einer notariellen Prüfung unterzogen werde. Neben Umkleideräumen, Sanitärtrakt und Schiedsrichterraum sei in dem Neubau auch die Errichtung eines Gymnastikraums in Planung.

Ablehnung des Sandabbaus verfrüht

Abgelehnt worden sei die weitere Behandlung des Antrags der Grünen-Ratsfrau Karin Loock, zum jetzigen Zeitpunkt den geplanten Sandabbau für die geplante A 39 in der Gemarkung Jembke inklusive Verlegung des Laijegrabens komplett abzulehnen. Die Mehrheit des Gremiums habe dieses Vorgehen als verfrüht angesehen, so Brodocz: „Das wäre vorauseilender Gehorsam und macht jetzt noch keinen Sinn. Die Ausschreibung der Arbeiten ist noch nicht mal abgeschlossen. Wir brauchen noch mehr Informationen.“ Ein „kritisches Hinterfragen“ des gesamten Vorhabens behalte sich der Rat jedoch in jedem Fall vor und „das Thema auf der Tagesordnung“.

Noch einmal beschäftigen musste sich der Rat in der Sitzung mit dem Bebauungsplan für das geplante Baugebiet „Laije“. Um dessen „rechtskonforme zweite Auslegung“ zu gewährleisten, habe „eine Formänderung“ vorgenommen werden müssen: Die andernorts vorgesehenen Ausgleichsflächen für das im ersten Abschnitt rund 50 Grundstücke umfassende Areal seien nachträglich aufgeführt und kartographisch erfasst worden. Dem Fortgang des Verfahrens stehe nun nichts mehr im Wege, sagt Brodocz.

Freizeit- und Erholungsanlage Am Hagen geplant

Begrüßt werde vom Rat das Vorhaben, am westlichen Ortsrand an der Straße Am Hagen in einem Waldstück eine Freizeit- und Erholungsanlage mit Tierhaltung und Ausflugsgastronomie zu errichten. Die Pläne sind bereits so konkret, dass der Flächennutzungsplan geändert worden sei. Auch der Gemeinderat stimmte jetzt der nötigen Anpassung des B-Plans „Freizeit und Erholung“ zu. Die Anlage werde für „neue Impulse“ in der Gemeinde sorgen. Mitgeteilt wurde während der Sitzung, dass die LSW den Wunsch auf Aufstellung eines „veranstaltungstauglichen Stromanschlusses“ an der Kirche positiv beschieden habe. Unvorhergesehene Stromausfälle beim im Zweijahresrhythmus stattfindenden „Adventszauber“ würden dann Geschichte sein, freut sich der stellvertretende Bürgermeister.

Von Jörg Rohlfs