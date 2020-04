So bewältigt die Feuerwehr Jembke den Corona-Alltag

Jembke

Die Feuerwehr Jembke wählt am kommenden Sonntag einen Ortsbrandmeister und dessen Stellvertreter – wegen der Corona-Krise unter strengen Auflagen. Auch der Dienstalltag der Brandschützer gestaltet sich derzeit alles andere als normal. Selbst bei Einsätzen sind die Auswirkungen der Pandemie zu spüren.

Nach sechs Jahren endet die Amtszeit von Jembkes Ortsbrandmeister Reiner Wegner und seinem Stellvertreter Klaus Krökel. Beide wollen weitermachen, aber ohne eine Wahl geht das auch in Corona-Zeiten nicht – zumal schon die Jahreshauptversammlung im März abgesagt werden musste. „Das Brandschutzgesetz sieht keine Verlängerung der Amtszeit vor“, erklärt Gemeindebrandmeister Karsten Teitge. Ohne Wahl stünde die Feuerwehr also bald ohne Führung da.

Anzeige

Wahl unter strengen Regeln

Die Wahl am Sonntag findet unter strengen Regeln statt. Die 36 Aktiven der Jembker Feuerwehr treffen sich vor dem Gerätehaus unter Beachtung der Abstandsregeln. Die Abgabe der Stimme erfolgt einzeln. Nach Abgabe der Stimme gehen alle wieder nach Hause.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Alltag der Jembker Feuerwehr ist – wie bei allen anderen Feuerwehren im Kreis auch – derzeit von Corona geprägt. Selbst bei Einsätzen. Bei einem Alarm sammeln sich erst einmal alle vor dem Feuerwehrhaus. Nacheinander gehen dann alle Einsatzkräfte in das Feuerwehrhaus und kleiden sich um. Je nach Lage werden auch die Fahrzeuge mit weniger Kräften besetzt. Und: Auch beim Einsatz wird ein Mundschutz getragen. „Das ist eine Einschränkung und Umstellung. Und natürlich geht Zeit verloren“, sagt Ortsbrandmeister Reiner Wegner. Aber auch die Feuerwehrleute müssten sich so gut es geht vor einer Ansteckung schützen, um einsatzfähig zu bleiben.

Einsatz 10/2020 📆🕙 Datum/Uhrzeit: 16.04.2020 - 14:55 Uhr 📝 Einsatzstichwort: H1 - Ölfleck B248 🌍 Einsatzort: B248... Gepostet von Freiwillige Feuerwehr Jembke am Donnerstag, 16. April 2020

„Die praktischen Übungen fehlen uns derzeit komplett“, sagt der Ortsbrandmeister. Und das ist gerade bei den Freiwilligen Feuerwehren, bei denen nicht immer jeder Kamerad bei jedem Einsatz dabei sein kann, ein Problem. Denn im Ernstfall muss grundsätzlich jeder alles können und die Abläufe müssen sitzen. „Das ist ohne regelmäßiges Training schwierig“, sagt Wegner.

Schulung per Videokonferenz

Statt Praxis steht derzeit Theorie auf dem Dienstplan. Jeden Mittwoch gibt es eine etwa einstündige Schulung per Videokonferenz. „Im Schnitt nehmen mehr als 20 Leute daran teil“, berichtet der Ortsbrandmeister von einer guten Resonanz. „Aber die Praxis kann das natürlich nicht ersetzen“, fügt er hinzu. Bislang ging es etwa um Atemschutz, Gefahren an der Einsatzstelle oder Verkehrssicherung. Verschiedene Mitglieder der Jembker Feuerwehr bereiten die Themen für ihre Kameraden vor.

So lange Corona-Einschränkungen wie Abstandsregelungen und Kontaktverbot in der Gesellschaft gelten, werden auch die Feuerwehren im Boldecker Land mit Einschränkungen leben müssen. „Wie lange das noch dauert, wissen wir leider nicht“, sagt Gemeindebrandmeister Karsten Teitge. „Hoffentlich müssen wir dann nicht bei Null anfangen, weil die Kameraden aus den Abläufen raus sind“, ergänzt Reiner Wegner. Umso wichtiger ist es, dass die Feuerwehren nicht ohne Führung da stehen – auch deshalb wählen die Jembker am Sonntag Ortsbrandmeister und Stellvertreter.

Von Christian Albroscheit