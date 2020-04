Maskierte Brandschützer haben in Jembke die Wahl

Jembke

Corona hin oder her: Der Brandschutz muss auch in Krisenzeiten gewährleistet sein. Dafür braucht es ein funktionierendes Kommando in den Wehren. Ein solches hat am Sonntag die Jembker Feuerwehr gewählt – zumindest Ortsbrandmeister und Stellvertreter, und das so, wie es sich derzeit gehört. Rund 40 Mitglieder der Jembker Wehr hatten sich dazu am Sonntagmorgen vor dem Feuerwehrhaus versammelt. Hier sollte die Wahl stattfinden – also gar kein Problem, die Abstandsregeln einzuhalten. Außerdem trugen alle Mitglieder Mundschutz. Das Ergebnis: Wiederwahl der Amtsinhaber.

Ortsbrandmeisterwahl der Feuerwehr Jembke: Die Wahlzettel wurden von einem fahrzeug aus ausgegeben. Quelle: Thorsten Behrens

Anzeige

Ortsbrandmeister Reiner Wegner und sein Stellvertreter Klaus Krökel standen sechs Jahre nach ihrem Amtsantritt erneut zur Wahl – weitere Kandidaten gab es nicht. 38 Aktive sind stimmberechtigt, 30 von ihnen beteiligten sich an dem Urnengang. Der fand geheim als Zettelwahl statt in zwei Durchgängen. Die Wahlzettel wurden aus dem Einsatzleitwagen herausgegeben, schnell hatte sich eine lange Schlange davor gebildet – lang nicht zuletzt wegen der 1,50 Meter Abstand zwischen jedem Brandschützer. Mit dem Zettel ging es dann zu einem Tisch, um das Kreuz zu machen. Karsten Teitge, Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Boldecker Land, war ebenfalls vor Ort und wachte über den reibungslosen Ablauf.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Am 30. Juni endet die Amtszeit

Schnell waren beide Durchgänge abgehakt. Das Ergebnis war eindeutig – und einstimmig. Sowohl Wegner als auch sein Stellvertreter Krökel hatten jeweils 30 Stimmen erhalten und können nun sechs weitere Jahre im Amt bleiben – vorausgesetzt, der Samtgemeinderat stimmt dem in seiner kommenden Sitzung zu. Sonst steht die Feuerwehr ohne Ortsbrandmeister und Stellvertreter da – denn zum 30. Juni endet die Amtszeit der beiden.

„Als wir vor sechs Jahren angetreten sind, haben wir ein schwieriges Amt übernommen. Die Jembker Wehr hatte nur 26 Aktive und keine Jugendfeuerwehr. Aber jetzt haben wir eine starke und einsatzfähige Truppe. Vielen Dank dafür und dafür, dass ihr uns wiedergewählt habt“, dankte Krökel seinen Kameradinnen und Kameraden. Inzwischen gibt es eine Jugendwehr mit zwölf jungen Brandschützern Und man habe in den beiden vergangenen Jahren jeweils ein neues Fahrzeug bekommen – das habe viel Arbeit gemacht. „Feste Pläne für unsere zweite Amtszeit haben wir noch nicht, alles in allem läuft es zur Zeit gut in der Wehr. Momentan stehen wir natürlich vor den Schwierigkeiten in der Ausbildung, die durch die Corona-Krise verursacht werden. Wir werden uns weiter auf die Mitgliederwerbung konzentrieren“, sagte Wegner. Wobei: Er würde gerne eine Kinderfeuerwehr gründen. „Wenn wir jemanden finden, der sie leitet, kann das sofort angehen“, sagte er.

Von Thorsten Behrens