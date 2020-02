Neubaugebiet „Laije“ liegt im Zeitplan

Jembke

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates standen die Themen digitale Ratsarbeit, das neue Baugebiet Laije sowie der Haushaltsplan für das laufende Jahr auf der Tagesordnung. Letzterer wurde einstimmig beschlossen.

„Nicht viel bewegen“

Der Haushalt 2020 ist ausgeglichen und weist „einen leichten Überschuss in Höhe von gut 1000 Euro auf“, wie Susanne Ziegenbein erläutert – und gleichzeitig einschränkend hinzufügt, die Gemeinde könne sich aufgrund von Mittelknappheit finanziell „nicht viel bewegen“. Das habe seine Ursache auch in der Vergangenheit: „Da haben wir ja einiges gemacht“, so die Jembker Bürgermeisterin mit Blick auf die Neugestaltung der Hoitlinger Straße und des Festplatzes.

Spielplätze und Bushaltestellen

Und weil man sich bei den Beratungen des engen Spielraums bereits bewusst gewesen sei, „haben wir auch nicht viel eingestellt in den Haushalt“. Zu den mit Abstand größten Posten zählen 30 000 Euro für die Erneuerung der Spielplätze in der Gemeinde sowie 20 000 Euro für die Verlegung respektive barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen an Kirche und Schule. Angeschafft werden soll ferner ein mobiler Stromzähler für Verantaltungen (6000 Euro). 10 000 Euro wurden eingestellt für Gerichts- und ähnliche Kosten, für die Rechtsberatung und Vertretung zu den Folgen der Planungen der A 39.

Neue Straße heißt „Küsterkamp“

Was die Unterhaltung von Straßen und Wegen betrifft, so seien just Sweenborn- und Dannhopsweg instand gesetzt worden, noch mit Mitteln aus dem Haushalt des vergangenen Jahres: „Über das Patchen von Straßen werden wir uns im Herbst Gedanken machen“, so die Bürgermeisterin. Gedanken machen muss sich niemand mehr über die Namen der Straße im künftigen Neubaugebiet Laije, denn der wurde vom Rat einstimmig beschlossen: Gemäß der alten Flurbezeichnung soll sie „Küsterkamp“ heißen.

Die Erschließung hat begonnen: Das Baugebiet Laije in Jembke nimmt Form an. Quelle: Lea Rebuschat

Erschließung im Zeitplan

Mitgeteilt wurde von der Bürgermeisterin, dass die Erschließung des rund 50 Grundstücke umfassenden Gebiets im Süden der Gemeinde begonnen habe und bislang im Zeitplan liege: „Wir wollen, dass die Häuslebauer spätestens im August anfangen können.“

Ratsarbeit wird digital

Beschlossen – bei einer Gegenstimme – wurde in der Sitzung schließlich auch die Umstellung der Ratsarbeit auf digitale Technik. Ab dem 1. März werden demnach sämtliche Unterlagen für Sitzungen über das Ratsinformationssystem zugestellt. Interessierte Bürger können sich mit Informationen zu Rats- und Ausschusssitzungen auf der Internetseite der Samtgemeinde im „Bürgerinformationssystem“ versorgen. „Die digitale und damit papierlose Ratsarbeit ist zeitgemäß, aufwandsarm, kostengünstig und umweltschonend. Sie bietet nicht nur den Ratsmitgliedern, sondern auch dem Bürger eine erhöhte Transparenz und somit mehr Bürgernähe“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage, die ebenda eingesehen werden kann.

Von Jörg Rohlfs