Spielplätze, der Haushalt und Glasfaserausbau waren Themen im Bauausschuss der Gemeinde. Letzteres soll die Deutsche Glasfaser übernehmen, so die Empfehlung an den Rat.

Auch Giffinet habe zur Wahl gestanden, um den „schwarzen Fleck“ Jembke, der vor drei Jahren – das Baugebiet Sogeimsring ausgenommen – mit Vectoring versehen wurde, zu noch schnellerem Glasfaser-Netz zu verhelfen, wie Bürgermeisterin Susanne Ziegenbein berichtet. Den Ausschlag für den Mitbewerber gegeben habe die nötige Anschlussquote von 40 Prozent (gegenüber 60 Prozent bei Giffinet) sowie die um ein gutes Jahr kürzere Verfügbarkeit.

„Wir wissen beim Haushalt nicht, wo die Reise hin geht“

Was die Haushaltsplanung 2021 betrifft, so werde man „sehr vorsichtig vorgehen. Wir wissen wegen Corona nicht, wo die Reise hingeht“. Ziegenbein geht aber davon aus, dass die Umlagen für Samtgemeinde und Landkreis steigen werden. Es würden daher „nur Kleinigkeiten“ in den Etat eingestellt wie 10 000 Euro für die weitere Beplanung des Festplatzes und ein ähnlicher Betrag für das Reservistenheim, das an der Straße nach Bokensdorf auf einem Grundstück der Gemeinde steht und zum 1. Dezember in ihren Besitz übergeht.

„Wir müssen uns aber erstmal klar werden, was wir mit dem Heim machen wollen“, so die Bürgermeisterin. Aus dem aktuellen in den kommenden Haushalt verschoben werden der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen im Ort sowie die Neugestaltung zweier Spielplätze für 30 000 Euro – was zuvor vom Bauausschuss in seiner Sitzung beschlossen worden war.

Spielplatz Streijering wird 2021 neu gestaltet

Demnach bekommt der Spielplatz im Wiesenweg ein neues Spielgerät als Ersatz für ein bereits abgebautes. Im Streijering steht noch alles, was vom TÜV bemängelt wurde, soll aber nach Ausschreibung für rund 20 000 Euro komplett erneuert werden mit Nestschaukel, Doppelschaukel, Drehscheibe, Spielturm, Balancierstange, Dreier-Wippe, Sitzgruppe, Reck und zwei Wipptieren.

