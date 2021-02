Jembke

„Wir konnten jetzt fast ein Jahr kein Kinderturnen machen, die Zeit des Lockdown zieht sich und die Nutzung der Sporthallen bleibt schwierig.Wir mussten was machen“, sagt SV-Übungsleiterin Beret Naubert, die deshalb gemeinsam mit Jugendwartin Sandra Luszas auf die Verlängerung der Schulstraße Richtung Tiddische einen „Bewegungsparcours“ gemalt hat.

Entstanden ist ein bunter und vielseitiger, mehr als 150 Meter langer Straßenparcours aus Händen und Füßen, Linien, Buchstaben, Krokodilen und Zahlen, auf dem seit Anfang der Woche „fleißig gehüpft, gesprungen, balanciert, gedreht, nachgedacht, betrachtet und gerannt werden darf“. Der Parcours sei selbsterklärend, setze der Kreativität aber keine Grenzen und erfülle offensichtlich auch den pädagogischen Ansatz – eine Vierjährige, deren Eltern sie gar nicht mehr weg bekommen hätten, könne mittlerweile „das Alphabet rückwärts“.

Im Vordergrund stehe aber der Spaß: „Die Kinder freuen sich ein Loch in den Bauch“, freut sich deshalb auch Beret Naubert, die mittlerweile in Erwägung zieht, die bemalte Strecke noch einmal zu verlängern, und sich bei Bürgermeisterin Susanne Ziegenbein bedankt „für das zur Verfügung-Stellen der Straßenfläche“, bei der es sich um einen asphaltierten Feldweg handelt, der für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist und deshalb dort gefahrlos bespielt werden kann. „Und neben den Kindern sind selbstverständlich auch alle Junggebliebenen eingeladen, sich an dem Parcours zu versuchen“, sagt die Übungsleiterin.

Von Jörg Rohlfs