Jembke

Sie sahen sich das erste Mal bei einer Feier in ihrem Heimatdorf Farindola in den mittelitalienischen Abruzzen. Als Angela Colantoni mit ihrer Familie zur Tür herein kam, ließ Aurelio Massei seine Tanzpartnerin mitten im Lied stehen und sprach die Frau seines Lebens an, nachdem er den Vater um Erlaubnis gebeten hatte. Heute auf den Tag sind sie beide miteinander seit 60 Jahren verheiratet – das ist die Diamanthochzeit.

Der junge Aurelio war damals nach 13 Jahren Schule und Ausbildung in Rom gerade erst nach Farindola zurück gekehrt, und auch Angela verliebte sich in den „schönen jungen Mann“ aus der ewigen Stadt. Das zweite Treffen fand auf dem Friedhof der Gemeinde statt, den an Allerheiligen alle Familien besuchten. Ein Cousin seiner heutigen Frau half, dass Aurelio Angela nach Hause begleiten durfte.

Am Passionssonntag gab’s vom Pfarrer keinen Segen

Im Sommer 1961 wurde Verlobung gefeiert. Geheiratet werden sollte am 17. März 1962. Aber da war Passionssonntag – der Sonntag vor dem von den christlichen Kirchen am Karfreitag gefeierten Sterbetag Jesu – und der Pfarrer wollte kein Paar segnen. Deshalb wurde dies am Vortag früh morgens erledigt, der Rest der feierlichen Zeremonie fand am Sonntag statt. Aber erst nachdem Aurelio im Hochzeitsanzug seine Angela im Brautkleid Huckepack vom hoch gelegenen Hof der Eltern zur Straße ins Tal getragen hatte, weil jener über Nacht eingeschneit worden war.

Angela und Aurelio: Das Paar in jungen Jahren. Quelle: Jörg Rohlfs

Gefeiert wurde die Hochzeit sieben Sonntage hintereinander. Bis wirklich alle Geschenke der Nachbarn und Freunde aufgegessen und ausgetrunken waren. Danach musste Aurelio zum Militär, 18 Monate lang war er Gebirgsjäger. Danach hielt er die Familie, die 1968 und 1969 um die Töchter Paula und Simone wuchsen, mit Jobs als Maschinen- und Busfahrer über Wasser. Und 1970 war man „drauf und dran“, gemeinsam mit bereits erwähntem Cousin nach Australien auszuwandern.

Am 26. Januar 1971 Ankunft in Wolfsburg

Doch dann kam an Weihnachten durch einen Bekannten die Nachricht an, dass es in Deutschland gute Arbeit gab. Am 26. Januar 1971 kam Aurelio in den „Italiener-Baracken“ Berliner Brücke in Wolfsburg an und arbeitete fortan bei VW. Die Familie kam 18 Monate später nach, man wohnte in Vorsfelde. Angela hatte mehr als Aurelio und bis ihre Eltern starben mit dem Heimweh zu kämpfen.

Die Kleingarten-Parzelle ernährt die ganze Familie

1977 wurde das Haus in Jembke gekauft, 1993 ging Aurelio in Vorruhestand. Er leitete mehrere Vereine, darunter das DRK Boldecker Land und den Abruzzen-Kultur-Verein, war Mitbegründer der Alessandro-Volta-Schule in Wolfsburg und bekam das Bundesverdienstkreuz. Angela hat sich für die Familie aufgeopfert. Mit ihrer 1000-Quadratmeter-Kleingarten-Parzelle in Jembke ernährten beide gemeinsam die Familie. Heute wird „siamo in famiglia“ der Diamant gefeiert und am 9. April nochmal größer. Enkelin Giulia wird dann auch da sein.