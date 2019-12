Infos über Waldkindergarten und wilde Müllkippe

Barwedel

Barwedels Ortsbrandmeister Kai Plankemann begrüßte einen Tag nach den Weihnachtsfeiertagen mehr als 80 Wanderfreunde zum 42. Wandertag „Rund um Barwedel“ vor dem Feuerwehrhaus. Darunter war auch eine Abordnung von Feuerwehrleuten aus der Partnerfeuerwehr Kalletal/ Lüdenhausen in Nordrhein-Westfalen.

Hier entlang führte die Wanderroute

Bürgermeister Siegfried Schink hatte nach alter Tradition die zwölf Kilometer lange Strecke ausgearbeitet und auf Details wie die Begehbarkeit der Wege geachtet. Und einer, der sich in der Gemarkung gut auskennt, ist der Bürgermeister.

Bilder von der Wanderung:

Zur Galerie Die Freiwillige Feuerwehr Barwedel war mit 80 Gästen in der Gemarkung unterwegs. Auf halber Strecke wartet die Feldküche.

Mit dem Ortsbrandmeister an seiner Seite führte Schink die Wandergesellschaft die Poststraße entlang, die Bergstraße hinunter, an der Tennisanlage und dem Waldstück „Dohle“ vorbei, in den Windpark Boldecker Land hinein. Hier gab es den ersten Informationsstopp. „Dort wo ein kleiner Pflock auf dem Acker eingeschlagen steht“, so der Bürgermeister, „soll, falls die Erweiterungszusage rechtskräftig werden sollte, ein neues Windrad aufgestellt werden.“

Feldküche wartet auf die Wanderer

Am Wendepunkt der Strecke hatte die Feuerwehr einen Mittagsrastplatz am Rande der Barwedeler Heide eingerichtet. Grundstückseigentümer und förderndes Mitglied der Feuerwehr Thomas Burgstaller stellte dafür sein Freigelände zur Verfügung. Hier hatte die Feuerwehr eine Feldküche eingerichtet. Es wartete leckerer Erbseneintopf mit Bockwurst auf die Wanderer. Nach der Stärkung bedankte sich der Ortsbrandmeister beim Hofbesitzer mit einem Präsent.

Infos zu Waldkindergarten und Umweltfrevel

Anschließend führte die Strecke zum nächsten Informationspunkt. In einem Waldstück an der „Sandschelle“ sei erst vor Kurzem der Waldkindergarten in Betrieb genommen worden, verwies Schink auf den Bauwagen, der den Kindern als Aufenthaltsraum dient. Unweit davon entfernt dann der dritte Informationspunkt. An dieser Stelle werde Umweltfrevel betrieben: „Es ist ein Schandfleck in unserer Gemarkung. Gartenabfälle sowie Laub werden an dieser Stelle unerlaubterweise entsorgt“, sagte er.

Zufriedene Partnerwehr

Für die Lüdenhausener Feuerwehrleute war es nach eigenem Bekunden ein gelungener Tag. „Sehen wir uns sonst nur auf Jahreshauptversammlungen oder Feuerwehrtreffen, so lernen wir das Dorf unsere Partnerfeuerwehr beim Durchwandern von Feld und Wald aus einem ganz anderen Blickwinkel kennen. Es hat sich für uns gelohnt, die gut 180 Kilometer nach Barwedel zu reisen“.

Von Joachim Dürheide