Boldecker Land

Ein Modernisierungsprogramm für die Räume der vierten Klassen aller Grundschulen des Boldecker Landes hatte der Rat der Samtgemeinde Boldecker Land im Januar beschlossen – und jetzt wird es umgesetzt. In den Sommerferien sollen die Klassenräume nach einheitlichen Ausbau- und Ausstattungsstandards modernisiert werden. Ziel dieser Modernisierungsoffensive sei es, Kinder in ansprechend gestalteten Klassenräumen und mit digitaler Ausrüstung auf die Anforderungen der weiterführenden Schulen vorzubereiten.

Hierfür wurden zunächst 116 000 Euro bewilligt, der Samtgemeindeausschuss hat die Summe um rund 69 000 Euro aufgestockt. Nun sollen in den Sommerferien die Klassenräume der vierten Klassen in Jembke, Osloß und Weyhausen renoviert werden.

Wände und Möbel sind weiß

„Im vergangenen Jahr haben wir aufgrund gestiegener Schülerzahlen in Jembke den Werkraum kurzfristig zum Klassenraum umgebaut. Der dabei entstandene ,Musterraum‘ überzeugte Lehrkräfte und Schüler gleichermaßen, sodass wir dieses Konzept auch für unsere künftigen Schulräume umsetzen wollen“, erklärt Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier. Grundsätzliches Merkmal der Räume sei ihre Reizarmut. „Die Wände der Klassenzimmer werden weiß sein. Tische, sofern sie ausgetauscht werden müssen, und Möbel ebenso, um eine ohnehin für die Kinder vorhandene Reizüberflutung auszugleichen“, so Meier weiter.

Digitalisierung: Eine neue digitale Tafel ist schon im Einsatz. Quelle: Samtgemeinde Boldecker Land

Schülertische und -stühle sind höhenverstellbar, Lerntheken, an denen im Stehen gearbeitet werden kann, gehören zur Ausstattung, im Mittelpunkt werde die neue, digitale Tafel stehen, die mit dem Computer auf dem Lehrertisch vernetzt ist. Die jeweils 7000 Euro teuren digitalen Tafeln für die neuen Klassenräume seien Teil des DigitalPakt Schule, so Anja Meier. Ziel sei eine einheitliche technische Ausstattung aller Schulstandorte.

Die 19 Laptops der United Kids Foundations sind alle schon im Einsatz

Apropos DigitalPakt: Die United Kids Foundations hatte 19 Laptops für die Grundschulen im Boldecker Land gestiftet. „Sie sind inzwischen auf verschiedenste Weise im Einsatz“, freut sich Anja Meier. So verwende man die mobilen Endgeräte in der Grundschule Weyhausen „zum Üben, um Lerninhalte zu recherchieren und zu vertiefen“, berichtet Schulleiterin Almut Schrader. In der Grundschule am Mühlenberg in Osloß kamen die Laptops „im Rahmen des Sachunterrichtes der 2. Klasse bereits zur Veranschaulichung der Entwicklung der Raupe zum Schmetterling zum Einsatz“, informiert Viola Schneider. Die dritte Jahrgangsstufe hat mit Hilfe der Laptops zum Thema Haustiere recherchiert. „Und in der vierten Klasse werden die Geräte aktuell genutzt, um eine Klassenreise im Rahmen des Projektes ,Muuvit‘ durchzuführen, wobei die Schülerinnen und Schüler selbstständig ihre Ergebnisse eintragen und ihre Reise verfolgen.“ „Wir planen, die Geräte in den vierten Klassen zur Vermittlung von Medienkompetenz einzusetzen. Super Aktion!“, begeistert sich Jembkes Grundschulleiterin Claudia Weiß.

