Boldecker Land

101 Betreuungsplätze für Kinder fehlen im Boldecker Land zum Start in das neue Kita-Jahr im September: 37 in den Krippen, 45 in den Kindergärten, 19 in den Horten. Die Eltern werfen den Verantwortlichen vor, nichts zu tun. Doch es bleibt nicht bei Vorwürfen und Protesten – im Kindertagesstättenausschuss der Samtgemeinde präsentierten sie am Donnerstag, welche Ideen sie für kurzfristige Lösungen haben.

Ideen, die sie am Abend zuvor bereits einmal mit Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier besprochen hatten. Ein Folgegespräch für Ende Juni ist bereits vereinbart, Meier dankte den Eltern für „einen unwahrscheinlich konstruktiven Austausch.“

Hier fehlen die 101 Betreuungsplätze im Boldecker Land 101 Betreuungsplätze fehlen in den Kitas, Kindergärten, Krippen und Horten der Samtgemeinde Boldecker Land. Die AZ schlüsselt einmal auf, in welchem Bereich laut Samtgemeindeverwaltung wie viele Plätze fehlen. Krippen: In der Krippe in Tappenbeck gibt es 30 Plätze, 12 wurden zum Sommer neu vergeben. In Weyhausen gibt es 30 Plätze, von denen 20 neu vergeben wurden, in der Krippe 3 mit 30 Plätzen wurden 11 neu vergeben. Damit sind alle zum Sommer frei werdenden Plätze im Krippen-Bereich wieder belegt. Auf der Warteliste stehen noch 37 Kinder. Kindergärten: Barwedel verfügt über 50 Plätze, 15 werden zum Sommer frei und wurden bereits neu vergeben. In Bokensdorf gibt es 25 Plätze, von denen 3 neu vergeben wurden, in Jembke wurden von den vorhandenen 100 Plätzen 33 neu vergeben. In Osloß gibt es 68 Plätze, dort tauschen zum Sommer 17 Kinder ihre Plätze. In Weyhausen mit 92 Plätzen sind es 38 Kinder, die zum Sommer die Plätze tauschen – hier sind allerdings noch 14 Nachmittagsplätze frei. Von den 120 im Sommer frei werdenden Plätzen sind damit 106 bereits neu vergeben, 59 Kinder stehen noch auf der Warteliste. Horte: Von den 40 Plätzen in Weyhausen wurden 9 neu vergeben. In Jembke gibt es 60 Plätze, hier wurde noch keiner der 16 frei werdenden Plätze neu belegt – auf der Warteliste stehen allerdings 35 Kinder, für 19 Kinder gibt es also keinen Platz.

Kurzfristige Lösungen für die Krippen könnten den Vorschlägen der Eltern zufolge durch Container geschaffen werden. „Da gibt es viele Plätze“, sagte Patrick Müller, ein betroffener Vater. Für die Horte könnten Räume in den Grundschulen genutzt werden. Der Funkturm, Feuerwehrhäuser, das Kanada-Haus – es gebe viele Übergangslösungen zur Schaffung von Kita-Plätzen bis zur Fertigstellung eines Neubaus.

Augenmaß wurde gefordert bei einer eventuellen Vergrößerung von Gruppen, sogar ein Platzsharing wurde angeboten: „Kinder teilen sich einen Platz im wöchentlichen Wechsel. Das bekommen Eltern eher hin, als wenn sie gar keinen Platz für ihre Kinder haben.“ Und künftige Planungen sollten auch mit Blick auf die Erfahrungen in der Corona-Pandemie erfolgen, so die Forderung.

Eine neue Waldkita ins Gespräch gebracht

Eine erste Lösung bot der Verein „Wir sind draußen“ an. Er betreibt seit 2019 eine Waldkita in Barwedel, die ist laut Jasmin Hoffmann und Julia Rediske voll belegt und hat eine Warteliste – Nachfrage sei also da. „Wir könnten bis September eine weitere Waldkita in Weyhausen oder in einer anderen Gemeinde schaffen. Wir benötigen nur ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück, das gut zu erreichen ist, einen Bauwagen und eine Schutzunterkunft.“ In dieser neuen Waldkita könnten 15 Kinder einen Platz finden.

Wie dringlich das Problem ist, machte Christian Seidel deutlich, als er eine Petition mit 550 Unterschriften – 400 davon aus dem Boldecker Land – an Anja Meier überreichte, in der die kurzfristige Schaffung von Betreuungsplätzen gefordert wird. Rouven Wessel, Elternvertreter im Schulausschuss, setzte noch einen drauf: „Das Problem wird zeitversetzt in den Schulen weitergehen. Wir müssen den nächsten Schritt auch im Auge behalten.“

Die Väter Thomas Kolbe, Timo Sgorsaly, Patrick Müller und Christian Seidel fanden deutliche Worte in der Mensa der Oberschule in Weyhausen, während draußen weitere Eltern bunte Luftballons aufstellten – für jeden fehlenden Betreuungsplatz einen. Bei den Politikern kam die Aktion gut an – zumindest den Äußerungen nach zu urteilen. Auch Verständnis für die Lage der Eltern äußerten alle. Und es gab viele Erklärungen für das bisherige Scheitern beim Schaffen weiterer Plätze – wie beispielsweise die zwingende europaweite Ausschreibung bei Projekten entsprechender Größenordnungen. Thorsten Hogrefe betonte zudem, der Ausschuss könne viel empfehlen, wenn der Rat diesen Empfehlungen nicht folge, sei da nichts zu machen.

Bunter Protest: Vor den Augen des Kita-Ausschusses protestierten Eltern mit vielen bunten Luftballons - für jeden fehlenden Betreuungsplatz einen. Quelle: Sebastian Preuss

Letztlich gegeben wurde vom Ausschuss nur das – von den Eltern übrigens vehement eingeforderte – Versprechen, die Vorschläge durchzuarbeiten. Einen Termin für eine erneute Sitzung des Ausschusses, um über Ergebnisse zu sprechen, gab es aber nicht. Dafür wurde viel Zeit der zweistündigen Sitzung darauf verwendet, Schuldzuweisungen zwischen Samtgemeindeverwaltung und Politik hin und her zu schieben. Arndt Fahr (SPD) forderte, dass der Bauausschuss in seiner Sitzung am 17. Juni Beschlussvorlagen für den Rat erarbeiten solle. Der Rat tagt am 24. Juni.

Einige Eltern prüfen bereits eine Rechtsklage

Schließlich hatte Thomas Kolbe genug: „Jetzt haben alle gesagt, warum es bisher nicht geklappt hat, aber noch keinen konkreten Vorschlag gemacht. Ich habe keine Lust mehr, dass Vorschläge alternativlos abgelehnt werden. Ich erwarte, dass Ideen geprüft und das Maximum rausgeholt wird.“ Dass es den Eltern wirklich reicht, machte Patrick Müller vor der Sitzung im AZ-Gespräch deutlich: „Das Problem hat sich seit Jahren aufgestaut, doch in Politik und Verwaltung wird nur geredet und nichts getan. Es gab in den Vorjahren kleinere Aktionen der Eltern. Jetzt gehen wir weiter. Mehrere Eltern haben sich bereits an das Gifhorner Jugendamt gewandt. Und es wird geprüft, ob wir unseren Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz einklagen.“

Von Thorsten Behrens